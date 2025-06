Chiusura debole per le Borse europee, mentre Wall Street corre. Secondo alcuni operatori, stanno tornando negli Usa i capitali che erano emigrati in Europa in seguito al timore generato dal caos delle politiche tariffarie di Trump. Gli accordi commerciali, in vista o conclusi, tra Washington e altri Stati, e i dati economici poco entusiasmanti dei paesi europei avrebbero indotto gli investitori a invertire la rotta. Milano segna +0,13%, Madrid +0,16%, Francoforte -0,51%, Londra -0,43%. Spread Btp/Bund su 88 punti (variazione -2,75%, rendimento Btp 10 anni +3,49%, rendimento Bund 10 anni +2,61%).

A Piazza Affari brillano Leonardo (+2,47%) Iveco (+2,17%) e Campari (+1,78%), in coda fronte opposto scivolano Stellantis (-3,50%), Prysmian (-1,73%) e Pirelli (-1,55%).

L’euro scambia con il dollaro a 1,1743 (1,1716 al closing di venerdì. Il dollaro/yen è a 14 4,28 (144,76) e l’euro/yen a 169,41 (169,60).

Petrolio in calo con il miglioramento della situazione in Medio Oriente, il Brent si attesta a 67,5 dollari al barile (-0,3%) e il Wti a a 64,7 dollari(-1,2%). In calo anche il prezzo del gas naturale scambiato ad Amsterdam a 32,97 euro al megawattora (-2%).