Il consiglio di amministrazione di Unipol Assicurazioni ha deliberato l’adesione all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Bper Banca sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio, “confermando la propria condivisione dei razionali strategici e industriali dell’operazione e riscontrando gli effetti positivi per la stessa Unipol, nella sua posizione di azionista sia di Bper che di Bpso, in termini di convenienza economico-finanziaria, di capacità di generazione di valore e di sostenibilità degli impatti sul capitale regolamentare”, scrive il Gruppo in una nota.

A supporto di questa decisione, “il Consiglio di amministrazione ha acquisito, in via volontaria, il preventivo e motivato parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate”. L’adesione all’operazione si classifica come operazione con parti correlate, in virtù delle partecipazioni di collegamento che Unipol detiene rispettivamente in Bper e Pop Sondrio.

Unipol ha fatto poi sapere di “aver sottoscritto un contratto di vendita a termine (share forward transaction), con regolamento – anche parziale – in natura o per cassa a scelta della Società, avente ad oggetto un numero massimo di azioni Bper pari a circa 82 milioni, corrispondente a circa il 5% del capitale sociale dell’offerente (post aumento di capitale a servizio dell’Ops), che consentirà alla Società di mantenere ad esito dell’Offerta, e in funzione del numero complessivo di adesioni alla stessa, una partecipazione in Bper inferiore al 20% del capitale sociale“.