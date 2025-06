Avvio positivo per la Borsa di Milano con gli investitori ottimisti per le trattative sui dazi: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,60%. Dopo i primi scambi Piazza Affari conferma l’intonazione positiva insieme all’Europa: A quasi un’ora dall’apertura delle contrattazioni guidano i rialzi Prysmian, Stellantis, Moncler e Ferrari che salgono di oltre il 2%.

Nel paniere a elevata capitalizzazione il peggiore è Leonardo, che perde il 2,49% dopo i rialzi recenti insieme al settore della Difesa.

Mercati azionari europei in generale aumento: in apertura la Borsa migliore è quella di Francoforte, che sale dello 0,9%, seguita da Parigi in crescita dello 0,8%. Londra dello 0,3%.

Asia in tenuta in attesa che si chiarisca il quadro sui dazi statunitensi: bene Tokyo, con il Nikkei che sale di un punto percentuale. In calo dello 0,4% il listino azionario di Hong Kong, con le Borse cinesi piatte.

Petrolio in recupero sui mercati dopo i forti ribassi dei giorni scorsi spinto anche dall’ipotesi di un nuovo rinvio dei dazi Usa. Il wti è scambiato a 65,69 dollari al barile, +0,69%. Il brent è a 68,15 dollari al barile (+0,62%).

Nei cambi euro stabile in avvio l’euro dollaro dopo essere salito ieri oltre quota 1,17: è a quota 1,1691 in calo marginale dello 0,09%. Arretra invece sullo yen a 168,80 (-0,11%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un lieve aumento a 92 punti base (+0,11%). Il rendimento segna un +3,50%.