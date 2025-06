«Monitoriamo con attenzione e preoccupazione la situazione dell’Ospedale Evangelico di Voltri, alla luce delle notizie emerse su una possibile rinuncia da parte della chiesa valdese alla gestione della struttura. Il Ponente genovese non può permettersi di perdere un presidio sanitario fondamentale per il territori», dichiara Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.

«In queste ore – prosegue Sanna – si stanno aprendo tavoli di confronto in Regione, ed è necessario che tutte le istituzioni coinvolte, a partire dall’amministrazione regionale, affrontino il nodo dello status giuridico dell’Ospedale e delle risorse economiche ad esso destinate. Serve chiarezza su ruoli, competenze e investimenti futuri».

«Il Ponente genovese – conclude – ha bisogno di una sanità pubblica forte, accessibile e qualificata: su questo continueremo a vigilare e a batterci in tutte le sedi istituzionali. Porterò il tema in aula e nella commissione competente, affinché venga affrontato con la massima urgenza e trasparenza».