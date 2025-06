L’assemblea dei soci di Tpl Linea ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2024, confermando la solidità finanziaria dell’azienda in un contesto ancora sfidante per il trasporto pubblico locale. Il risultato netto dell’anno si attesta a 185 mila euro, con un incremento rispetto al 2023.

Il valore della produzione ha raggiunto i 32,04 milioni di euro, a fronte di una gestione attenta dei costi che ha permesso di mantenere l’equilibrio tra investimenti e contenimento delle spese, anche considerando l’aumento del costo del personale di circa 1,9 milioni di euro. “Questo risultato – scrive l’azienda di trasporto pubblico locale savonese – testimonia la capacità dell’azienda di generare valore per il territorio, garantendo al contempo sostenibilità economica e qualità del servizio”.

«Questo bilancio dimostra l’equilibrio della nostra società e la volontà di investire per migliorare la sostenibilità e la qualità del servizio – dichiara Vincenzo Franceri, presidente di Tpl Linea –. La resilienza dimostrata è conseguenza del desiderio di affrontare analiticamente la gestione operativa con le risorse a disposizione, mantenendo lo sguardo rivolto al futuro».

Una parte significativa dell’utenza quotidiana di Tpl Linea è rappresentata da studenti e pendolari, ma l’azienda continua a perseguire un modello di business orientato alla diversificazione, come dimostra il rinnovo della partnership esclusiva con Costa Crociere per il servizio navetta dedicato ai crocieristi in transito da Savona.

Digitalizzazione e mobilità integrata

Nel 2024 Tpl Linea ha avviato un percorso di digitalizzazione che culminerà con l’introduzione della bigliettazione elettronica e l’integrazione con un’app dedicata. È stato implementato il sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring), che consente di fornire informazioni in tempo reale sulla flotta, migliorando l’esperienza utente. È stato inoltre potenziato il sistema di videosorveglianza a bordo e nei depositi, a tutela della sicurezza di passeggeri e personale.

Sul fronte della mobilità integrata, Tpl Linea prosegue nel suo impegno con un progetto che prevede la gestione unitaria dei parcheggi. L’obiettivo è facilitare l’intermodalità e ridurre l’uso del mezzo privato, contribuendo alla sostenibilità ambientale. L’azienda si è inoltre distinta per il trasporto scolastico, aumentando del 39% i ricavi in questo settore, che rappresenta la spina dorsale del diritto allo studio e dell’organizzazione di famiglie e territori.

Dal punto di vista del personale, l’azienda ha avviato percorsi di welfare aziendale, formazione continua e crescita professionale, consapevole che la qualità del servizio passa attraverso la valorizzazione del capitale umano.

Sostenibilità ambientale e rinnovo della flotta

Il piano industriale dell’azienda guarda al 2033 e prevede l’acquisto di oltre 100 nuovi autobus, tra elettrici e a gas naturale liquefatto (Lng), con l’obiettivo di rendere la flotta conforme agli standard europei. Sono in corso anche i lavori per l’elettrificazione dei depositi e l’installazione di colonnine di ricarica, a supporto del crescente numero di mezzi a emissioni zero per il servizio urbano e a metano per quello extraurbano.

«Il nostro obiettivo è erogare un servizio di qualità che quotidianamente offriamo ai nostri clienti e ai nostri soci – aggiunge Giampaolo Rossi, direttore generale – anche grazie a un piano industriale ambizioso che guarda al futuro della mobilità savonese».

Turismo e promozione del territorio

Anche per l’estate 2025 torna la Tourist Card, frutto della collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria, che consente ai turisti della provincia di Savona di utilizzare gratuitamente i bus di linea fino al 31 maggio 2026. Un’iniziativa che valorizza il territorio e promuove una mobilità sostenibile anche in ambito turistico. Tpl Linea ha inoltre consolidato il proprio modello di business, confermandosi partner esclusivo di Costa Crociere per il servizio di collegamento dedicato ai crocieristi in transito da Savona. L’accordo prevede il trasferimento dei passeggeri dal parcheggio del centro commerciale “Le Officine” al Palacrociere e viceversa, confermando la sinergia tra due realtà radicate nel territorio.