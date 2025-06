Maps Group comunica che ha disposto l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2025.

L’autorizzazione all’acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare e l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

Le finalità del Piano sono: poter utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata; poter utilizzare le azioni proprie per l’assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant; consentire l’utilizzo delle azioni proprie per progetti coerenti con le linee di espansione e crescita.

Gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo di Maps nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari a 2.000.000 euro. Inoltre, i volumi di acquisto giornalieri non potranno superare il 25% della media degli scambi delle 20 sedute precedenti.

A gestire le operazioni sarà Bper Banca, agendo entro i limiti definiti dalla delibera assembleare.