Borse europee in rialzo, Piazza Affari la migliore (+1,63%)

La chiusura dei mercati finanziari in Italia e in Europa

Sul listino principale corre Banca Monte dei Paschi di Siena (+7,03%), dopo aver visto Bank of America alzare il giudizio a Buy e spinta dalle indiscrezioni di un prima via libera della Bce all’ops su Mediobanca (+4,21%). Tra le banche seduta positiva anche per Unicredit che chiude a +3,98%. Acquisti anche su Buzz i (+6,78%). Tra i ribassi Eni (-2,54%), Tenaris (-2,44%) e Saipem (-2,09%).

Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano che archivia la seduta a +1,63%, con l’ Ftse Mib a 39.474,46 punti. Sulla stessa linea, chiude in corsa il Ftse Italia All-Share , a +1,64% (41.899 punti).

