I dati definitivi dell’Osservatorio Turistico Regionale relativi al mese di aprile confermano un nuovo record per il turismo ligure con oltre 1,2 milioni di presenze registrate, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024 in tutte e quattro le province.

Nel dettaglio, in Liguria si sono registrate 1.280.850 presenze con un incremento del 7,55% rispetto al 1.190.906 dell’aprile 2024: in aumento costante sia i turisti italiani (672.173, +6,86%) che quelli stranieri (608.677, +8,33%).​

Relativamente ai dati nelle province se da una parte è lieve l’aumento delle presenze nell’imperiese (244.698, +0,88%), dall’altra risulta considerevole nel savonese (368.426, +9,83%), nello spezzino (272.562, +7,39%) e nel genovesato (395.164, +10,04%).

A Genova i turisti stranieri nel mese di aprile sono stati 197.846, il 15,17% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Altrettanto interessante il dato relativo alle presenze italiane nello spezzino: i turisti nostrani nel mese di aprile sono stati 97.592, il 20,87% in più rispetto allo stesso mese del 2024.

«La Liguria è sempre più regione turistica 12 mesi all’anno risultando attrattiva anche al di fuori della classica stagione estiva», commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

«Il meteo favorevole di aprile è stato senza dubbio un aiuto – aggiunge – e quindi per rafforzare le infrastrutture turistiche pubbliche, per aumentare l’attrattività turistica e la fruizione in tempo reale delle nostre località e per migliorare la comunicazione digitale tramite immagini e dati meteorologici, la scorsa settimana la giunta regionale ha deliberato l’installazione entro la fine del 2026 di 50 webcam fotografiche, panoramiche e live streaming in altrettanti Comuni da Levante a Ponente. Contestualmente sarà realizzato un network di pannelli digitali per la diffusione in Rete di immagini e informazioni turistiche per una cifra complessiva di 950mila euro”.