Scatta, anche quest’anno, il programma Estate sicura del Comune di Genova.

Il Comune di Genova partecipa con Regione Liguria, Alisa, Asl 3 genovese ed enti del terzo settore, al tavolo interistituzionale, le cui attività sono raccolte in un documento di sintesi e vengono consultabili sul sito istituzionale.

Estate sicura si inserisce nel sistema di sorveglianza del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, a cui aderisce Regione Liguria dal 2004.

«L’innalzamento delle temperature, con il superamento già in questi ultimi giorni di giugno delle medie stagionali − dice l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante − ci pone di fronte alla necessità ancora più pressante di non farci trovare impreparati e di garantire alla cittadinanza non solo un’informazione tempestiva circa l’emissione dei bollettini relativi alle ondate di calore, ma anche e soprattutto di fornire risposte sui giusti stili di vita e sui servizi a loro tutela. “Estate Sicura” è un programma che ormai da ventuno anni mette in moto una macchina interforze che coinvolge un importante di soggetti, con competenze specifiche fondamentali».

Per prevenire i rischi legati al disagio fisiologico da ondate di calore, sono diramati avvisi, consigli e indicazioni in favore dei cittadini, in particolare chi è maggiormente esposto al rischio (anziani, bambini, neonati, malati cronici, persone non autosufficienti) e chi svolge un lavoro e attività fisica all’aperto.

«I nostri servizi sociali, con la rete del terzo settore e gli altri servizi dell’Ente e di altri Enti, Asl 3 e Regione, hanno predisposto un articolato piano di prevenzione dei disagi conseguenti alle ondate di calore e alle elevate temperature che in questi giorni riguardano la nostra città – spiega l’assessora al Welfare Cristina Lodi – anziani e soggetti fragili possono contare su rete di interventi diffusi da parte di professionisti che possono fornire anche consigli utili per prevenire disagi fisiologici e per alleggerire le conseguenze che le elevate temperature in città possono comportare. È importante che gli anziani, i soggetti fragili e i loro caregiver siano informati anche su quelle che sono le opportunità per trascorrere alcune ore nelle biblioteche del quartiere o in altre “oasi” refrigerate che hanno un accesso libero e possono rappresentare anche un’occasione di socialità, a contrasto della solitudine, elemento che gioca un ruolo non trascurabile sul benessere psicofisico delle persone più fragili. Nei prossimi giorni avvieremo anche un coordinamento tra le varie strutture competenti del Comune per potenziare la comunicazione dell’offerta delle Politiche sociali nei diversi Municipi: è fondamentale che le cittadine e i cittadini conoscano i servizi e le modalità di accesso, abbattendo così quelle barriere che ancora esistono nella nostra città».

«Al fine di tutelare una delle fasce più deboli della nostra popolazione, insieme alla sindaca Salis e ad Amt abbiamo deciso di anticipare alle 7.30 del mattino l’orario di gratuità dei mezzi pubblici che, a differenza degli scorsi anni e visto l’arrivo delle prime ondate di calore, abbiamo deciso di anticipare al 30 giugno – dichiara l’assessore al Trasporto pubblico Emilio Robotti – Un atto che ci è sembrato doveroso a fronte delle sfide che la stagione estiva comporta e che può influire in maniera rilevante sulla vita e sulla salute dei cittadini. Consentire di poter viaggiare gratuitamente nelle ore più fresche della mattina, infatti, è un incentivo ad autotutelarsi e a evitare di uscire di casa nei momenti in cui il sole è più alto e le temperature elevate. La tutela della salute e la prevenzione degli effetti collaterali del caldo inteso sulla salute possono e devono passare anche da iniziative come la gratuità dei mezzi per fasce orarie».

Il Programma estate sicura del Comune di Genova

Nella sezione del sito del Comune di Genova “Programma estate sicura” è possibile scaricare materiale informativo e di sensibilizzazione su stili di vita e comportamenti da adottare in caso di calore eccessivo.

Da fine maggio sono inviati a oltre 600 destinatari (gestori e fornitori di servizi, strutture per anziani, servizi sociali territoriali) i bollettini giornalieri con l’indicazione dei quattro stati di allerta: 0-verde, 1-giallo, 2-arancione e 3-rosso, a cui si aggiunge la e-mail informativa della cooperativa sociale Agorà, che supporta Alisa nell’ambito del progetto di prevenzione emergenza caldo anno 2025, con consigli sui comportamenti da seguire in giornate di pre-allerta o allerta. A ogni bollettino in cui è prevista una condizione di rischio, ossia a partire dal livello 1 pre-allerta colore giallo, è allegato uno specifico avviso.

I servizi sociali territoriali mantengono attivi i servizi ordinari, supportano la persona fragile al domicilio e potenziano il monitoraggio sulle situazioni in carico offrendo interventi e prestazioni direttamente e tramite enti del terzo settore.

In collaborazione con Asl 3, i servizi sociali territoriali attivano percorsi di dimissione ospedaliera protetta (nel quadro generale che dispone la sospensione delle dimissioni ospedaliere in giornate di allerta di livello di rischio 2 o 3 colore arancione o rosso), segnalano la necessità di ricoveri brevi per la protezione degli anziani fragili esposti alle ondate di calore eccessivo. Inoltre, i servizi sociali territoriali promuovono la diffusione della campagna di comunicazione attiva rivolta alla popolazione e agli erogatori di servizi a favore di persone anziane (“azioni per fronteggiare le situazioni a rischio di danni alla salute da ondate di calore degli anziani residenti nel territorio della asl3 genovese nell’estate 2025”).

Call center

A seguito della sottoscrizione nel 2024 del Protocollo d’intesa tra Comune di Genova, forum genovese e forum ligure degli enti del terzo settore, gli interventi della rete territoriale di protezione sociale e di prossimità rivolti alle persone anziane e in situazione di fragilità sono stati integrati e ampliati, in accordo con Regione Liguria. Tra le attività previste, è attivo il “Call center regionale Informanziani” numero verde 800.59.32.35 da cellulare e da fisso) tutto l’anno, dalle 8 alle 20: un punto d’informazione, di ascolto e orientamento per l’accesso al sistema dei servizi presenti sul territorio a disposizione delle persone, con particolare riferimento a quelle anziane e fragili, attraverso cui è possibile avere una risposta diretta sulle tipologie di servizio e sui percorsi di accesso da seguire. Il call center, inoltre, promuove la diffusione di informazioni di interesse sociale e per l’organizzazione del proprio tempo libero e della socialità, anche nel periodo estivo nel quale aumentano il rischio di isolamento e solitudine.

È previsto anche il monitoraggio telefonico e l’attività di tele-compagnia, attivabile numero verde 800.59.32.35, per superare momenti di solitudine e usufruire di un supporto a distanza utile anche al monitoraggio delle situazioni di fragilità.

Maggiordomi di quartiere

I maggiordomi di quartiere (l’elenco degli sportelli si trova qui), inoltre, sono a supporto di piccole incombenze quotidiane (supporto nel portare a termine una pratica amministrativa, il pagamento di bollettini, il ritiro di ricette e la consegna di farmaci o della spesa al domicilio, il ritiro di pacchi e della posta), piccole manutenzioni domestiche, supporto informatico e l’accompagnamento di persone con difficoltà deambulatorie. Inoltre, i custodi sociali assicurano interventi di supporto alle persone anziane quali il monitoraggio di situazioni di fragilità, l’accompagnamento esterno, la compagnia, la gestione di pratiche burocratiche, la piccola spesa e la consegna farmaci.

Con il programma Viva gli anziani, è offerto il monitoraggio attivo. Chiamando il numero verde 800.59.32.35 è possibile essere sempre aggiornati sulle attività di socializzazione e per l’invecchiamento attivo.

Le attività di socializzazione si svolgono in sedi climatizzate presenti nei vari territori dei municipi genovesi, cosiddette “oasi”, pubblicate sul sito istituzionale.

È, inoltre aggiornato l’elenco delle strutture bibliotecarie e museali dotate di impianto di climatizzazione.

Per chi invece desidera trascorre il tempo al mare, il progetto “Spiagge inclusive – Genova Sea Inclusion” offre, a titolo gratuito, servizi di accoglienza per agevolare l’accessibilità in 7 spiagge del litorale genovese, con spazi attrezzati e il supporto di personale dedicato.

Da Ponente a Levante, le spiagge attrezzate sono: “Janua” di Vesima, Voltri Spiaggia dei bambini, “Easy Beach” di Pegli, “Pegli 2” di Pegli, Boccadasse, “Tritone” di Sturla, Vernazzola. Inoltre, nelle piscine comunali sono previste agevolazioni per gli over 65.

Nel quartiere di Certosa e nel Centro storico, inoltre, sono attivi, anche nel periodo estivo, progetti di comunità che vedono la collaborazione tra Comune di Genova e diverse realtà del Terzo settore.