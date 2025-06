Un focus particolare è stato dedicato all’Aurelia bis nell’incontro che oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha avuto a palazzo Bellevue con il sindaco di Sanremo Alessandro Mager. .

«Si tratta di un’infrastruttura importantissima per Sanremo e non solo – ha detto Bucci -. Abbiamo messo assieme una squadra, che riunisce tecnici della Regione, il project manager e Anas che ha fatto il progetto, per rispondere alle richieste del Consiglio superiore dei lavori pubblici e proseguire con la realizzazione. Andremo avanti senza indugio, perché l’importante è che questa arteria fondamentale per il traffico di Sanremo sia funzionante“.

Prima di andare a Sanremo Bucci ha partecipato a diversi incontri con i sindaci dell’entroterra, assieme al presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, al vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, all’assessore all’Urbanistica Marco Scajola e all’assessore al Turismo Luca Lombardi.

«Come Regione Liguria – ha dichiarato il governatore – stiamo realizzando numerose infrastrutture che porteranno benefici all’intero territorio, anche dal punto di vista turistico, facilitando l’arrivo dei visitatori in modo rapido ed efficiente. Particolare attenzione è rivolta anche ai piccoli Comuni: è fondamentale garantire collegamenti infrastrutturali efficaci per persone, merci e dati. Per questo motivo stiamo investendo nella diffusione della banda ultralarga, nel potenziamento del trasporto pubblico locale e nel miglioramento della viabilità stradale. Sono, queste, le azioni che dobbiamo mettere in campo per permettere alle imprese di crescere e alle persone di vivere e lavorare in questo territorio. Questo è il nostro obiettivo, e lo raggiungeremo».