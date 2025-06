La giunta del Comune della Spezia ha approvato, nella seduta odierna, lo schema di unaccordo di collaborazione con Spezia & Carrara Cruise Terminal srl per la promozione del sistema museale civico presso il Terminal Crociere di Largo Fiorillo la cui sottoscrizione avverrà nelle prossime settimane.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Il sistema museale civico rappresenta un tesoro identitario della nostra città, capace di raccontare la storia, l’arte e le tradizioni della Spezia. Portare questa ricchezza culturale direttamente all’interno del Terminal Crociere significa offrire ai turisti un’opportunità immediata per conoscere e apprezzare il nostro patrimonio, trasformando ogni arrivo in porto in un’occasione di scoperta. Questo accordo rafforza la sinergia tra cultura e turismo, dueleve strategiche per lo sviluppo della città, e conferma la volontà dell’amministrazione di rendere la cultura sempre più accessibile, visibile e attrattiva».

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione di rafforzare il ruolo della cultura come motore di sviluppo per la città, valorizzando i musei cittadini – tra cui il Museo Civico “A. Lia”, il Museo del Castello San Giorgio, il Museo Etnografico, il CAMeC e la Palazzina delle Arti – e le altre sedi culturali comprese nel progetto Spezia Forte. Grazie all’accordo, i crocieristi in arrivo potranno ricevere un’accoglienza attiva e personalizzata, con la possibilità di conoscere l’offerta culturale e gli eventi in corso attraverso la distribuzione di materiale informativo cartaceo, disponibile in appositi desk; contenuti digitali, proiettati su ledwall e altri supporti presenti nel terminal. È inoltre prevista la futura attivazione di un servizio di bigliettazione diretta per l’accesso ai musei e la partecipazione agli eventi, oltre alla possibilità di commercializzare gadget legati al patrimonio culturale locale.

L’accordo, della durata di tre anni, sarà attuato con il coinvolgimento del personale comunale e delle cooperative che operano nei servizi culturali e turistici. La sottoscrizione sarà curata dal dirigente dei Servizi Culturali, con facoltà di apportare eventuali modifiche tecniche necessarie.