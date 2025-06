Borse europee incerte, di fronte alla guerra in Medio Oriente e alla possibilità di un coinvolgimento degli Usa e in attesa della decisione della Fed, che in serata dovrebbe mantenere lo status quo sui tassi contro le richieste di Donald Trump. Milano segna +0,13%, Madrid +0,08%, Londra +0,11%, Parigi -0,36%, mentre Wall Street si muove in rialzo. Spread Btp/Bund sui 98 punti (variazione -0,10%, rendimento Btp 10 anni +3,48% rendimento Bund 10 anni +2,50%)

A Piazza Affari vola Telecom (+4,50%) in attesa dell’assemblea dei soci, convocata il 24 giugno. In coda al Ftse Mib Iveco (-2,06%), Moncler (-1,71%) e Recordati (-1,38%).

L’euro scambia a 1,152 dollari (1,153 ieri) e 166,60 yen (-0,09%), mentre il dollaro-yen e’ pari a 144,61 (145,24). Poco mosso l’oro a a 3.387 dollari l’oncia (+0,03%).

Le incognite che gravano sul Medio Oriente fanno scendere il prezzo del petrolio : il Wti cala dell’1,7% a 73,5 dollari e il Brent dell’1,8% a 75 dollari al barile. Scende anche il gas a 38,7 euro al megawattora (-1,3%).