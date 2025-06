Il Comune di Recco entra ufficialmente a far parte delle “Vie del Sale”, lo storico tracciato escursionistico che unisce quattro regioni italiane – Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria – e conduce i camminatori dai territori dell’entroterra fino alla costa ligure.

Sono state prese in considerazione tre vie con partenza da Travo, Tortona e Varzi che raggiungono la costa ligure. Queste vie mettevano in comunicazione la pianura Padana e le valli dell’entroterra con il mar Ligure per l’approvvigionamento del preziosissimo sale, utilizzato per la conservazione dei cibi. Il cammino, riscoperto e valorizzato attraverso studi, mappature e una guida dettagliata, si configura come un percorso a tappe che intreccia storia, natura e ospitalità.

«Con l’adesione di Recco, il logo le vie del Sale, una sorta di “passaporto del camminatore”, un documento che certifica il passaggio lungo queste vie con timbri e date, potrà ora essere emesso anche presso gli uffici della Polizia Locale e della Pro Loco» spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e Luisa Capurro, consigliere delegato alla sentieristica.

Sul portale www.leviedelsale.org, interamente dedicato al progetto, è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sui percorsi punti tappa e ristoro, oltre ad una guida in italiano e inglese.