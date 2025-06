Riccò del Golfo ha avviato un percorso di valorizzazione del territorio per trasformare il paese in una vera e propria “Terra dell’Outdoor”, dedicata al trekking, alla mountain bike e alla vita all’aria aperta. Nasce così l’associazione Discover Val di Vara, una realtà senza scopo di lucro che mira a far percepire a chi arriva a Riccò del Golfo un luogo dove la natura, l’avventura e l’attività fisica sono protagoniste. Insieme a Discover Val di Vara sono promotori del progetto “Un’idea per Riccò” il Comune di Riccò del Golfo, l’associazione Trail Dogs e l’associazione Sport Leon.

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia sostiene la neonata associazione come partner e ne sposa gli obiettivi futuri da raggiungere tra cui le installazioni artistiche in legno raffiguranti escursionisti e ciclisti, mappe dettagliate dei sentieri disponibili nei bar, negozi e strutture ricettive, e una grande mappa murale presso il Palazzo Comunale, visibile a residenti e turisti.

«Riccò del Golfo custodisce un patrimonio di borghi, ognuno con identità, storia e tradizioni proprie. Insieme formano la “Porta della Val di Vara”, il confine delle Cinque Terre e polmone verde della Spezia: un’area autentica e viva, da scoprire con lentezza − dichiarano Orlando Rufolo di Discover Val di Vara, Juri Ciuffardi di Trail Dogs e Paolo Torpia di Sport Leon − per rendere possibile tutto questo, sarà essenziale una gestione sistematica dei sentieri, con interventi regolari di manutenzione, segnaletica, pulizia e valorizzazione. Proponiamo una rete attiva di persone e realtà locali impegnate nella salvaguardia del territorio attraverso azioni concrete e partecipate: pulizia dei sentieri, mappe digitali, incontri con imprenditori, segnaletica escursionistica, comunicazione, eventi».

La presentazione del progetto “Un’idea per Riccò” si svolgerà mercoledì 18 giugno alle 18 nel parco giochi di Riccò del Golfo. Domenica 22 giugno alle 8.30 al Podere Ferrari in via Aurelia 151 a Riccò del Golfo, l’associazione organizza il primo raduno outdoor dal titolo “All Mountain AV5T”, un tour sui single track sospesi tra terra e mare. Per informazioni o iscrizioni è possibile scrivere a av5tallmountain@gmail.com o visitare il sito www.av5tallmountain.com