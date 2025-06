Da oggi la app Your Taxi, sviluppata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova, è disponibile anche nei territori di Napoli, Sorrento e Massa Lubrense, grazie a una nuova collaborazione con la Struttura Taxi Napoli 8888.

Un passo significativo verso un sistema nazionale di mobilità integrata, costruito da cooperative di tassisti e pensato per offrire agli utenti un servizio capillare, affidabile e connesso in tutta Italia.

Gli utenti che già utilizzano l’app Your Taxi potranno ora richiedere un taxi anche a Napoli, Sorrento e Massa Lubrense, esattamente come fanno oggi a Genova o Sanremo, senza dover scaricare nuove app o creare nuovi account.

Allo stesso modo, anche gli utenti registrati su GOXGO avranno accesso diretto al servizio nelle aree coperte da Your Taxi

A differenza delle grandi piattaforme internazionali, le due sono app sviluppate da strutture locali di tassisti, che hanno unito le forze per costruire un ecosistema digitale condiviso, mantenendo però la gestione e il controllo del servizio in mano a chi lo svolge ogni giorno.

«Il nostro obiettivo è semplice: offrire ai cittadini e ai turisti un servizio taxi moderno e affidabile, che funzioni allo stesso modo a Genova come a Napoli, con la garanzia della presenza e dell’esperienza delle cooperative locali − afferma Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova − grazie alla sinergia con i colleghi di Napoli, il sistema diventa più solido e competitivo, senza rinunciare ai valori di prossimità, professionalità e attenzione al cliente che da sempre contraddistinguono il servizio taxi cooperativo nel presidio del territorio e nella capacità di rispondere ai bisogni reali di chi su quel territorio si muove ogni giorno».

Il processo di integrazione dell’applicazione proseguirà nei prossimi mesi a livello nazionale grazie alla collaborazione con Italian Taxi Network. Questa importante alleanza con Taxi Move, AppTaxi e BTaxi permetterà di estendere la copertura a città chiave come Milano, Bologna, Firenze e Roma e utilizzare Your Taxi in 53 comuni italiani.