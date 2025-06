Treni: Liguria, Piemonte e Lombardia al lavoro su un protocollo d’intesa che potenzi i collegamenti

Scajola: "Come Liguria vogliamo implementare i servizi Genova-Milano e facilitare gli arrivi di piemontesi e lombardi. Possibile potenziamento già dall'inverno"

«Un risultato importante, raggiunto grazie alla sinergia tra Lombardia, Liguria e Piemonte e l’impegno degli operatori coinvolti, RFI, Trenitalia e Trenord – dice Franco Lucente , assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia – L’obiettivo di Regione Lombardia è rafforzare i collegamenti di Milano con Genova ed il basso Piemonte. Un lavoro congiunto per offrire un servizio sempre più efficiente e moderno in linea con le esigenze e le necessità degli utenti, nell’ottica di un potenziamento ulteriore del trasporto ferroviario, sempre più centrale e strategico non solo per il Nord Italia ma per tutto il Paese».

«Per la Regione Piemonte si tratta di un passaggio fondamentale, anche perché collegare in modo più semplice e diretto i nostri territori – dal cuore del Monferrato fino a Torino – al capoluogo lombardo, significa rafforzare l’identità regionale e garantire pari opportunità di accesso ai servizi – sottolinea l’assessore ai Trasporti piemontese Marco Gabusi -. Abbiamo lavorato con tutte le regioni coinvolte per trovare una soluzione immediatamente attuabile. L’obiettivo è mettere i cittadini al centro, offrendo strumenti concreti per vivere meglio il proprio territorio e sentirsi parte di un sistema sempre più connesso ed efficiente».

Optimal Column This module works best for column 4, 8, 12 ( current column width 9 ). This warning will only show if you login as Admin.