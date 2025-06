Il 18 giugno prima tappa di Orientamenti summer a Genova. Dal 18 giugno al 16 luglio torna “Orientamenti Summer”, il tour estivo promosso dalla Regione Liguria in collaborazione con l’Università di Genova e l’Ufficio Scolastico Regionale per accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto dopo la scuola media e, in alcune tappe, anche dopo le superiori. Dieci appuntamenti distribuiti in tutte le province liguri, dall’entroterra alle città costiere, offriranno workshop gratuiti, momenti di confronto con esperti e attività pensate per far emergere attitudini, interessi e prospettive professionali.

I dieci appuntamenti di Orientamenti Summer 2025 partono il 18 giugno da Genova, per poi proseguire il 23 giugno a Savona e il 25 giugno a Millesimo, in provincia di Savona. Il 30 giugno l’evento farà tappa alla Spezia, seguito il 2 luglio da Imperia e il 3 luglio da Riccò del Golfo, nello spezzino. Il 7 luglio sarà la volta di Recco, in provincia di Genova, mentre il 9 luglio Orientamenti Summer arriverà a Campoligure. Il 14 luglio l’appuntamento si sposterà a Dolceacqua, nell’imperiese, per poi concludersi il 16 luglio con una seconda tappa genovese. Gli incontri, tutti a partecipazione gratuita, si terranno alle ore 18, con alcuni appuntamenti anticipati alle 17 e dedicati in particolare agli studenti delle scuole superiori in fase di scelta universitaria o professionale.

Le iscrizioni sono aperte sul sito di Orientamenti. Come per le passate edizioni, la partecipazione è gratuita e riservata sia ai ragazzi che ai genitori, a cui viene offerta l’opportunità di ricevere supporto e informazioni per affrontare in modo consapevole uno dei momenti più importanti nella crescita dei propri figli.

«In questa edizione – precisa l’assessore regionale alla Formazione, Scuola e Università Simona Ferro. – abbiamo voluto confermare la collaborazione con l’Università di Genova per offrire anche agli studenti delle superiori una bussola per orientarsi nella scelta accademica o professionale. In Liguria lavoriamo per creare le migliori condizioni affinché i nostri giovani possano realizzare le proprie ambizioni ed essere protagonisti sul proprio territorio».

Secondo l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola «Summer è una delle iniziative vincenti del grande contenitore di Orientamenti. Il format 2024, che di fatto ripetiamo quest’anno, ha avuto un successo straordinario con oltre 3000 partecipanti e varie tappe totalmente sold-out. Grazie alle risorse FSE vogliamo offrire una nuova possibilità, totalmente gratuita, a tutti coloro che devono decidere come proseguire il proprio percorso formativo dopo le scuole medie. Dieci incontri con workshop interattivi gestiti da professionisti della formazione in grado di accompagnare i ragazzi e i loro genitori a compiere la miglior scelta possibile. Saremo in tutti i capoluoghi della regione, ma anche nelle aree interne dando così il giusto spazio al nostro meraviglioso entroterra e a chi lo abita».