Anche quest’anno tornano i grandi classici dell’estate chiavarese:(21 giugno),(14, 22, 27 luglio; 2, 6, 10 agosto),(1, 8, 15, 22, 30 agosto),(7-18 agosto),(12 agosto),(6-7 settembre) e(26-28 settembre).

Ad arricchire il programma, le tradizionali feste patronali dei quartieri cittadini. San Pietro in Festa (28 giugno), Festa di San Pietro – Rione Scogli (29 giugno), le celebrazioni di Nostra Signora dell’Orto (2 luglio con fiera e concerto serale della Filarmonica Città di Chiavari; 3 luglio con processione e spettacolo pirotecnico) e la Festa di San Giacomo dell’Arena (18-20 luglio).

Confermati anche gli appuntamenti con i mercatini nel centro storico: Mercatino dell’antiquariato (12-13 luglio, 9-10 agosto, 13-14 settembre) Tipicamente Chiavari (28-29 giugno, 26-27 luglio, 30-31 agosto, 20-21 settembre) e U Sbarassu (13, 14, 16, 23 agosto).

Il calendario include numerose esposizioni: dall’arte con materiali di recupero alla storia del calcio, alla fotografia contemporanea. Tra queste, Riarteco (7–22 giugno) 1930–1970 Campionato del Mondo di Calcio (13–18 giugno), Geometricamente. Un mondo di linee, forme e colori (21–29 giugno) e la Mostra delle oepre d’arte degli allievi di Monica Marcenaro e Amelia Dellepiane (20–26 luglio).

Spazio anche ai più piccoli, con le attività del Centro per le Famiglie Tigullio con i laboratori di lettura (19 giugno), sensoriali (25 giugno; 9, 23 luglio; 6, 13 agosto), musicali e creativi (dal 3 luglio in spiaggia e nei parchi) e yoga per genitori e bambini ( 18, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio).

Non mancano le proposte culturali e gli spettacoli dal vivo, come “Aspettando il Bloomsday” (15 giugno), Le letture del bibliotecario (17 giugno, 8 luglio), Club della poesia (21 giugno), Liguria delle Arti – con lo spettacolo dedicato al Compianto di Cristo (10 luglio), la rassegna “Chiavari… Borgolungo d’autore” (25 e 31 luglio, 9 agosto).

Il cartellone teatrale e di intrattenimento per i bambini comprende anche “Abracadabra” – La notte dei miracoli (26 luglio), e il teatro per i più piccoli “Alla ricerca di Peter Pan” (28 giugno) e “Hansel e Gretel e la Strega Ninon” (29 agosto), entrambi all’arena di Parco Rocca.

Tanti anche i concerti e la musica live, con gli appuntamenti delle Not(te) sotto le stelle (13, 21 luglio; 24, 28 agosto), il concerto “My Way – Frank Sinatra” (23 luglio), la Romantic Candle Light all’arena di Villa Rocca (24 luglio), il Festival Chiavari Lirica (29 luglio, 7 e 27 agosto), un omaggio a De Gregori (11 agosto), il Tango sotto le stelle (17 agosto) e il Concerto con Oriano Castelli Band (19 agosto).

L’immancabile ballo liscio in Colmata si terrà il 25 giugno, 9, 16, 23, 30 luglio e il 13 e 20 agosto.

Infine, lo sport. Novità di quest’anno sono la Ciclopedalata in occasione dell’Expo Fontanabuona (5 luglio) e la marcia podistica Stratigullio (6 luglio). Confermati il Chiavari Summer Dance Festival (25–27 luglio), il raduno moto e auto d’epoca Mare e Monti (26–27 luglio), il Bridge Sotto le Stelle (3 agosto) e il passaggio del 49° Giro della Lunigiana (4 settembre). Ritorna anche l’attesa Festa dello Sport (6-7 settembre).