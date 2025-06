Boero è stato scelto come partner per il progetto di restyling degli interni del B&B Qaral, situato nel quartiere Villanova a Cagliari.

Il progetto è stato curato da Bianco Turchese, studio di redesign guidato da Alessandra Carbognin. Lo studio ha individuato tra i 1391 colori presenti nella mazzetta 1831 la palette per valorizzare l’architettura esistente, donando freschezza e leggerezza agli ambienti, senza tradire l’essenza della struttura, situata in uno dei quartieri storici di Cagliari.

Nel caso del B&B Qaral, il colore è stato impiegato anche per rendere armonici gli spazi.

Il prodotto Boero scelto per la realizzazione del progetto è stato Magnum Muri Opaco, smalto murale all’acqua, sviluppato dal laboratorio di Ricerca & sviluppo del Gruppo Boero. La sua formula garantisce un’ottima resistenza al lavaggio, caratteristica che lo rende particolarmente indicato per gli ambienti molto frequentati, dove è più sentita la necessità di un alto grado di igiene, come nel caso delle strutture ricettive. Inoltre, previene l’ingiallimento delle pareti nel tempo.