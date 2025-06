Nasce un nuovo gruppo all’interno del Consiglio comunale di Sestri Levante. Si chiamerà “Sestri nel cuore”. A farne parte i consiglieri Claudio Muzio e Natalina Cafferata, che lasciano il gruppo di maggioranza “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” e si costituiscono come gruppo autonomo che “si porrà come forza di vigilanza critica, all’interno del Consiglio, pronto a sostenere ogni iniziativa che risponda realmente agli interessi dei cittadini e della città, indipendentemente dalla provenienza politica, tenendo ovviamente conto del programma elettorale che avevamo sottoscritto nel 2023”, spiegano Muzio e Cafferata.

«Questa scelta – proseguono i due consiglieri – non è una decisione improvvisa ed estemporanea, ma arriva in esito ad un percorso nel quale abbiamo viste tradite, giorno dopo giorno, le aspettative e le stesse fondamenta alla base del programma premiato dai cittadini a maggio di due anni fa. È stata una scelta non facile, maturata con sofferenza e dopo un’attenta e approfondita riflessione».

«Ho sempre cercato – aggiunge il consigliere Muzio – di dare un contributo sul piano politico ed amministrativo, spesso inascoltato, senza mai rivendicare alcun ruolo per me. Alla luce di questi due anni di Amministrazione guidata dal sindaco Solinas, del clima che avverto in città, dell’enorme difficoltà che mi risulta stiano vivendo gli uffici, di un rapporto interpersonale ormai compromesso, anche per il rispetto che devo a me stesso e a chi mi ha accordato il suo consenso ritengo che oggi non sussistano più le condizioni minime politiche, programmatiche e relazionali per continuare a far parte di questa maggioranza».

«La crescente distanza maturata in questi due anni da molte delle scelte assunte e i principi liberali che ho sempre cercato di rappresentare – dichiara ancora il consigliere – mi impongono la responsabilità di una posizione chiara e coerente con il mandato ricevuto dagli elettori, posizione che, sottolineo con forza, non è sottesa da alcun opportunismo personale».

«Condivido quanto espresso dal consigliere Muzio a proposito della distanza che, nel corso di questi due anni, si è andata manifestando ed ampliando tra l’azione dell’Amministrazione Solinas e la visione di città sottesa al nostro programma – afferma la consigliera Cafferata -. Anche per me questa è una scelta davvero sofferta, alla quale sono pervenuta dopo un’approfondita riflessione che mi ha permesso di constatare, riguardo alla metodologia di governo della città e di molte scelte amministrative, la mancanza di una reale condivisione da parte del sindaco Solinas, in particolare con i rappresentanti del nostro gruppo. Tutto questo è stato fatto presente al sindaco più volte nel corso di questi due anni, senza che ciò portasse ad un significativo cambiamento di rotta», conclude.