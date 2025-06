Persone e architettura del lavoro, decisioni per la crescita delle pmi, sostenibilità integrale, tecnologia e intelligenza artificiale sono le quattro dimensioni del lavoro che CdO Liguria invita ad approndire a Expandere 2025, in programma a Genova martedì17 giugno a Palazzo del Principe.

“Viviamo e lavoriamo in un tempo di cambiamento profondo – si legge in una nota di CdO Liguria – in cui ogni scelta, personale, imprenditoriale, professionale, richiede consapevolezza del percorso fatto e coraggio per affrontare ciò che ci attende. Il rischio è quello di chi sceglie di mettersi in gioco, fiducioso che dal confronto e dalle relazioni possano nascere nuove opportunità, idee, innovazioni. Il nuovo è l’invito a non rinchiuderci, a sperimentare con metodo, affrontando le trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali che ci circondano”.

Una delle novità di quest’anno sarà l’utilizzo di Swapcard, la piattaforma digitale che aiuterà a gestire al meglio le iscrizioni ai laboratori tematici e a facilitare il networking tra i partecipanti. E poi, con gli Experience Lab, le soluzioni non resteranno parole:potranno essere sperimentate direttamente.

Per il programma completo dell’evento vedi qui