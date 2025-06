L’amministrazione comunale di Chiavari, grazie ad un finanziamento di circa 1,9 milioni di euro stanziato da Regione Liguria, all’interno del Fondo Strategico, partirà la fase conclusiva dei lavori di riqualificazione e rinnovamento del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne. Il Comune contribuirà con risorse proprie pari a 860 mila euro.

Dopo il primo intervento completato nel 2021, che aveva interessato l’efficientamento energetico, la sostituzione della copertura e il miglioramento degli impianti, ora si procederà con i lotti 2 e 3. I lavori riguarderanno gli interni – con nuovi spogliatoi, impianti modernizzati, interventi antisismici, sistemi domotici e luci a led – e l’esterno, con il rifacimento delle facciate, la sostituzione degli infissi e l’adeguamento dei percorsi per l’accessibilità.

«Un intervento strategico, frutto della capacità dell’amministrazione di programmare ed intercettare risorse sovracomunali. Abbiamo studiato per tempo i progetti esecutivi e siamo riusciti ad ottenere fondi da altri enti, mantenendo sempre in equilibrio i conti del Comune. Investimenti importanti, ottenuti senza gravare sui cittadini, che migliorano concretamente la qualità della vita e offrono nuove opportunità ai nostri giovani e alle società sportive del territorio − spiega il primo cittadino Federico Messuti − continuiamo ad investire in strutture sicure, efficienti e accessibili. Abbiamo, infatti, assegnato il campo Sannazzari all’Entella per dodici anni, con un canone di 60 mila euro l’anno e l’obbligo di curarne la manutenzione. Stiamo completando anche il campetto multifunzionale a Sampierdicanne e rifacendo il manto del campo più piccolo della Colmata, con i costi divisi tra il Comune e l’Entella. E l’anno prossimo inaugureremo la nuova piscina del Lido. Un altro risultato concreto che abbiamo raggiunto per Chiavari, frutto della sinergia tra Comune e Regione, a cui vanno i nostri ringraziamenti».