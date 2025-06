Orientamenti organizza su tutto il territorio della Liguria incontri gratuiti rivolti ai ragazzi della scuola media e alle loro famiglie ma anche agli studenti delle scuole superiori per supportarli nelle scelte fondamentali per il loro futuro.

L’orientamento è il processo che aiuta i giovani a delineare un percorso di studi e di crescita personale volto al raggiungimento dei propri obiettivi, nonché all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro e nella società. La famiglia è un contesto dove favorire questo processo e valutare tutti gli elementi che contribuiscono alla realizzazione di una “buona scelta”.

All’Istituto nautico San Giorgio: Che cosa fare dopo le medie? Appuntamento il 18 giugno alle 18. Clicca qui per iscriverti.

Gli incontri saranno utili per scoprire e approfondire tutti i possibili percorsi di studio e formazione del territorio di appartenenza e in particolare permetteranno ai genitori di riflettere sul proprio ruolo e su come offrire presenza e disponibilità alla discussione, nel rispetto della libertà decisionale individuale e permettendo al proprio figlio di essere il protagonista della scelta.

Per i ragazzi sarà un’opportunità per conoscere meglio se stessi, le proprie attitudini e approcciarsi in modo consapevole e allo stesso tempo sereno a questo importante momento di crescita.

Sino al 16 luglio sono in programma 10 incontri gratuiti su questo tema in tutta la regione, con particolare attenzione alle aree interne, ecco il calendario.