Si è svolto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, il primo incontro tra la neoeletta sindaca di Genova, Silvia Salis – e, per effetto della Legge 56/2014 (cosiddetta “Legge Delrio”), anche sindaca della Città Metropolitana – e una rappresentanza degli amministratori e dei dirigenti dell’Ente.

All’appuntamento, tenuto nella sala del Gonfalone della sede di Città Metropolitana in Piazzale Mazzini, hanno preso parte i membri del gruppo consiliare “Civici Democratici Progressiti” Luca Costa, Stefano Damonte, Simone Franceschi, Maria Grazia Grondona e Claudio Villa, mentre per quanto riguarda la dirigenza, erano presenti la Segretaria Generale Maria Concetta Giardina, con i direttori Giovanni Librici (Bilancio, Contabilità, Sua, Personale), Valentina Manzone (Affari Generali, Servizio Idrico, Ict, Finanziamenti Europei), Gianni Marchini (Territorio e Mobilità), Agostino Ramella (Ambiente) e Francesco Scriva (Scuole, Edilizia e Patrimonio).

«Oggi è un giorno importante, è importante presentarsi, è importante iniziare i lavori perché la Città Metropolitana deve essere vista come una risorsa – ha dichiarato Silvia Salis – la Città Metropolitana è una risorsa per Genova e, viceversa, Genova deve essere una risorsa per la Città Metropolitana».

La sindaca ha sottolineato anche l’importanza di ampliare e omogeneizzare i servizi su tutto il territorio, valorizzando l’entroterra e le sue specificità, a partire dalla costa, e ha evidenziato la necessità di garantire accessibilità non solo fisica ma anche digitale, per contrastare lo spopolamento e promuovere nuove opportunità.

L’attuale consiglio metropolitano composto da 18 consiglieri, oltre alla sindaca, rimarrà in carica fino alle prossime elezioni di secondo livello previste per l’estate. In quella sede, a esprimersi saranno i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei 67 Comuni del territorio metropolitano, per il rinnovo dei 18 rappresentanti.

Nel frattempo, limitatamente a questa fase di transizione, la nuova sindaca potrà nominare un vicesindaco e – se lo riterrà opportuno – nuovi consiglieri delegati tra i membri del consiglio attualmente in carica. A seguito delle consultazioni amministrative appena concluse, sono inoltre in programma alcuni avvicendamenti nel Consiglio: in particolare, saranno surrogati i seggi delle consigliere Elena Manara e Maria Jose Bruccoleri, già componenti del precedente consiglio comunale di Genova e oggi non più in carica.