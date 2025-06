Regione Liguria investe 200 mila euro per rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato nell’ambito delle politiche attive del lavoro. Da oggi, mercoledì 11 giugno, sono aperte le candidature on-line rivolte a soggetti pubblici e privati, finalizzate all’ampliamento della rete informativa e dei servizi di supporto al lavoro sul territorio.

L’iniziativa si inserisce nella strategia regionale volta a rendere più accessibili e capillari i servizi di accoglienza e informazione connessi all’attività dei Centri per l’Impiego, con particolare attenzione ai cittadini in situazioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valorizzare le competenze e le specificità dei diversi attori locali – enti pubblici, operatori privati, terzo settore – come partner strategici della Regione, per una maggiore efficacia delle misure di politica attiva e di integrazione socio-lavorativa.

«La collaborazione tra pubblico e privato è una scelta strategica per costruire politiche del lavoro più vicine alle persone e ai territori – dichiara l’assessore alle Politiche dell’occupazione Simona Ferro – mettendo a sistema competenze diverse e complementari possiamo offrire risposte più efficaci ai bisogni di cittadini e imprese, promuovendo inclusione, sviluppo e occupazione di qualità. Con questo bando proseguiamo un percorso che guarda alla rete come strumento per rafforzare la fiducia istituzionale e moltiplicare le opportunità concrete».

Il nuovo Invito rappresenta la prosecuzione del percorso avviato con il precedente bando approvato nel 2023 a supporto del programma Gol che ha portato alla creazione di una prima rete diffusa sul territorio regionale. «L’amministrazione – aggiunge Ferro – intende ora consolidare ed estendere tale rete, sostenendo progetti in grado di potenziare la capacità di informazione e orientamento per i cittadini. Le risorse messe a disposizione dalla Regione ammontano complessivamente a 200 mila euro. Di queste, 150 mila euro sono riservati ai partenariati guidati da un soggetto pubblico, mentre i restanti 50 mila euro sono destinati a quelli con capofila privato. Per quanto riguarda l’entità dei contributi, i progetti presentati da partenariati a guida pubblica potranno ricevere un finanziamento compreso tra 15 mila e 25 mila euro. I partenariati con capofila privato, invece, potranno beneficiare di un sostegno economico che va da un minimo di 10 mila a un massimo di 20 mila euro».

Possono presentare candidatura soggetti pubblici, come enti locali e Camere di Commercio, e soggetti privati, tra cui operatori accreditati al lavoro e alla formazione ed enti del terzo settore, esclusivamente in forma aggregata attraverso partenariati. Le domande possono essere presentate da oggi, 11 giugno, fino a venerdì 11 luglio 2025, attraverso il sistema regionale Bandi online, ai seguenti link:

Per i nuovi soggetti proponenti qui.

Per i soggetti già ammessi alle attività del primo invito, qui.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale ufficiale della Regione Liguria.