Oggi, all’atto del rinnovo delle commissioni permanenti del Senato, il senatore Luca Pirondini è stato eletto vicepresidente della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica con deleghe a cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport.

«L’elezione alla vicepresidenza della VII Commissione permanente del Senato è per me un onore e un nuovo punto di partenza – commenta il capogruppo M5S alla Commissione Cultura, Luca Pirondini -: oggi inizia un nuovo percorso che onorerò nell’interesse dei cittadini impegnandomi per le importantissime deleghe che saremo chiamati a tutelare».