Export, nel primo trimestre torna a crescere in valore (+0,7%)

Le esportazioni dalla Liguria nel periodo gennaio-marzo hanno raggiunto i 1.820 milioni di euro

A livello nazionale le esportazioni sono cresciute in valore del +3,2% con differenze tra le varie ripartizioni territoriali: le vendite all’estero aumentano per il Centro (+7,9%) e il Nord-est (+1,6%), sono pressoché stazionarie per il Nord-ovest (-0,2%), mentre flettono per le Isole (-9,7%) e il Sud (-2,2%).

Export della Liguria in lieve crescita nel primo trimestre dell’anno: da gennaio a marzo le esportazioni liguri hanno raggiunto i 1.820 milioni di euro, 13 milioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno corrispondenti a una variazione dell’export in valore del +0,7% . È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall’Istat sulle esportazioni delle regioni italiane.

