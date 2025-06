Sarà attivo da domani, mercoledì 11 giugno, il nuovo bando promosso da Regione Liguria e destinato a sostenere la creazione d’impresa nell’Area di crisi industriale complessa del savonese.

L’iniziativa, finanziata con 2 milioni di euro nell’ambito della programmazione Fesr 2021–2027, mira a rafforzare il tessuto produttivo e a favorire nuova occupazione nei 21 Comuni liguri riconosciuti a livello nazionale come area di crisi complessa.

Il bando è rivolto ad aspiranti imprenditori, a nuove imprese e a quelle costituite a partire dal 1° gennaio 2025, purché con almeno il 25% degli investimenti ancora da realizzare. I progetti dovranno essere presentati obbligatoriamente con business plan allegato e riguardare iniziative avviate dal 1° gennaio 2025 non ancora concluse.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% degli investimenti sostenuti, fino a un massimo di 50 mila euro. Per alcune categorie ritenute prioritarie – come attività manifatturiere, industriali o legate al trattamento e smaltimento dei rifiuti – il contributo massimo sale a 130mila euro, in linea con l’accordo di programma sottoscritto il 10 agosto 2023 a Savona.

«Dopo i risultati significativi ottenuti con i precedenti bandi dedicati agli investimenti produttivi e alla ricerca e sviluppo, che potrebbero portare fino a 30 milioni di euro di investimenti sul savonese e circa 220 nuovi posti di lavoro, a fronte di un impegno regionale superiore ai 24 milioni di euro, a cui si è aggiunto il fondo da 2 milioni di euro per le imprese colpite dai danni alluvionali dello scorso ottobre, apriamo una misura dedicata alla nascita di nuove imprese – dichiarano in una nota congiunta, l’assessore alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana – con questo altro intervento intendiamo stimolare ulteriore crescita imprenditoriale e nuova occupazione in un territorio che, nonostante le difficoltà, ha saputo dimostrare una forte capacità di rigenerazione e una grande vitalità economica».

Le domande potranno essere presentate sul portale “Bandi On Line” di Filse da mercoledì 11 giugno fino al 31 luglio.

I Comuni compresi nell’Area di crisi industriale complessa del savonese sono: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure e Villanova d’Albenga.