Lunedì 9 giugno, Amiu (Azienda multiservizi e d’igiene urbana) sarà presente al mercato settimanale di Recco, in via Fiume, nei pressi del panificio Moltedo, dalle ore 8 alle 12.30.

L’iniziativa fa parte del programma “Il Levante differenzia!”, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini attraverso informazioni utili per migliorare la raccolta differenziata, il recupero e il riutilizzo dei materiali raccolti. Lo slogan dell’attività, “Chi trova un rifiuto trova un tesoro”, sottolinea l’importanza di trasformare gli scarti in risorse, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla promozione dell’economia circolare.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin, in una nota congiunta, dichiarano: «L’alta percentuale di raccolta differenziata raggiunta, che si attesta intorno al 72% su tutte le frazioni, dimostra che il percorso intrapreso con Amiu è efficace. Il miglioramento del decoro urbano è un tema molto sentito dai cittadini e rappresenta una priorità per l’Amministrazione. Il prossimo lunedì, in collaborazione con il Comune, Amiu risponderà a tutte le domande e fornirà informazioni utili sulle corrette pratiche di gestione dei rifiuti».