Prosegue a pieno ritmo l’attività produttiva di Baglietto, che celebra il quarto varo dall’inizio dell’anno, mantenendo una media di una imbarcazione al mese.

La scorsa settimana si è tenuta la cerimonia di varo dello scafo n. 10254, ottavo esemplare della fortunata linea Dom133, alla presenza dell’armatore, della sua famiglia e di un ristretto gruppo di amici. Un momento particolarmente emozionante, cui hanno partecipato anche tutto lo staff coinvolto nella realizzazione dello yacht, il management del cantiere e l’intero equipaggio.

Il nuovo yacht è stato progettato da Stefano Vafiadis per quanto riguarda il design esterno mentre gli interni sono firmati da Giorgio Cassetta.

Il team vede anche Ibi Yachts come rappresentante del cliente durante tutto il progetto mentre Andrea Pezzini di Floating Life ha ricoperto il ruolo di surveyor e technical manager per conto dell’armatore. Questa unità, pur mantenendo il dna della linea Dom133, ha visto una forte personalizzazione da parte dei Clienti, sia per quanto riguarda la configurazione, che per il design degli interni e degli esterni, sottolineando ancora di più la flessibilità e l’approccio di Baglietto ad una altissima personalizzazione anche con progetti semi-custom.

«Stiamo vivendo una primavera davvero entusiasmante − dichiara Fabio Ermetto, cco di Baglietto − abbiamo già varato quattro imbarcazioni e, nei primi quindici giorni del prossimo mese, sarà la volta di altri tre yacht: due DOM133 e un T52. Un risultato che testimonia la solidità e la maturità organizzativa del nostro cantiere. Siamo fieri di offrire prodotti di altissima qualità, con un livello di customizzazione unico per yacht di queste dimensioni».