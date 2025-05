Sono stati presentati ieri, giovedì 29 maggio, a Palazzo Lercari Parodi, sede di Banca Patrimoni Sella & C. a Genova – main sponsor dell’evento − gli esiti della prima ricerca scientifica italiana sulla qualità della comunicazione della sostenibilità nei siti web aziendali, condotta da Tlc Web Solutions in collaborazione esclusiva con il dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

L’evento, CS–Comunicazione della Sostenibilità Awards 2025, ha rappresentato la prima esperienza in Italia in cui è stato dimostrato che le strategie di comunicazione aziendale possono essere analizzate e valutate attraverso un modello scientifico di misurazione.

La ricerca

L’attività è avvenuta tra settembre 2024 e aprile 2025. Centoventi le aziende coinvolte in otto settori merceologici: agro e food&beverage, energia e utilities, industria e tecnologia, biomedicale, nautica e yachting, compagnie di navigazione, terminal e merci, cosmesi e nutraceutica.

Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il modello operativo Osec (Orientamento, Struttura, Ergonomia, Contenuti), algoritmo scientifico per la valutazione della comunicazione sostenibile online sviluppato dal Sustainability Communication Centre del Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, in uso esclusivo a Tlc Web Solutions.

Il report della comunicazione della sostenibilità è stato perfezionato con la collaborazione della rete di impresa Duì Group (costituita da TLC Web Solutions e la genovese Petercom), nota nel campo della strategia di comunicazione digitale e del green branding.

L’evento del 29 maggio ha gettato le basi per un dibattito aperto, attuale e futuro, sulla comunicazione digitale sostenibile, sul green branding e sulle opportunità tecnologiche per misurare e migliorare laddove l’analisi ne faccia emergere la necessità.

Valentina Vella, strategy director di Tlc Web Solutions dichiara: «La sostenibilità ha aperto nuove sfide per noi comunicatori. Per questo negli ultimi due anni abbiamo lavorato intensamente per raccogliere dati ed esperienze che ci potessero guidare nella definizione di linguaggi e standard condivisi in grado di aiutare le aziende a comunicare la sostenibilità nel modo più efficace e sicuro possibile. Il modello OSEC, l’approccio multidisciplinare, così come l’evento Comunicazione della Sostenibilità Awards, rappresentano un primo passo verso un importante cambio di approccio, a cui siamo orgogliosi di poter positivamente contribuire».

Il “Best Website 2025”

Tlc Web Solutions e Unisa hanno consegnato un riconoscimento alle otto aziende che hanno ottenuto il punteggio più alto nel rispettivo settore merceologico sulla base del modello operativo Osec, con l’intento di riconoscere le pratiche virtuose a contrasto di fenomeni di greenwashing, offrendo dati comparabili e strumenti concreti per migliorare la strategia di comunicazione digitale nell’ottica degli Esg – Environmental, Social, Governance – i tre criteri utilizzati per valutare l’impatto ambientale, sociale e la qualità della gestione aziendale di un’impresa.

Il “Best Website 2025” è stato consegnato a:

ABB per il settore industria e tecnologia

Carbofin per il settore terminal e merci

d’Amico Group per il settore compagnie di navigazione

Eni per il settore energia e utilities

Esaote per il settore biomedicale

Gruppo Orsero per il settore agro e food&beverage

Icim International (BioNike) per il settore cosmesi e nutraceutica

The Italian Sea Group per il settore nautica e yachting

