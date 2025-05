Sarà presentata giovedì 5 giugno, dalle ore 10, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, “Quota Liguria. Sostegno alle pmi che accedono ai mercati dei capitali”, la nuova iniziativa promossa da Regione Liguria per supportare le piccole e medie imprese liguri nel percorso di quotazione sui mercati azionari europei.

«Quota Liguria è una misura sperimentale nel panorama nazionale – dichiarano in una nota congiunta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – che conferma l’impegno della Regione nel sostenere politiche industriali innovative. Puntiamo ad accompagnare le nostre pmi in un passaggio strategico: accedere ai mercati dei capitali significa dotarsi di strumenti alternativi al credito bancario per crescere, innovare e competere su scala internazionale. Oltre il 90% delle imprese liguri sono piccole e medie – aggiungono Bucci e Piana –. Offrire loro nuove opportunità di accesso alla finanza rappresenta una scelta strategica, per dare solidità e futuro al nostro tessuto produttivo. Invitiamo tutte le realtà interessate a partecipare alla presentazione per conoscere i dettagli della misura».

La misura, che sarà finanziata con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro a valere sul Pr Fesr 2021–2027, si inserisce nel solco tracciato dalla recente approvazione del Disegno di Legge n. 67 da parte del Consiglio regionale, dedicato alla “Promozione dei processi di quotazione in Borsa delle pmi liguri”. Una legge che riconosce nella capitalizzazione un passaggio chiave per il rafforzamento strutturale del sistema economico regionale.

All’evento interverranno, oltre al presidente della Regione Liguria Marco Bucci, esperti del settore come Elettra Pescetto, listing senior account manager di Borsa Italiana – Euronext Group, e rappresentanti di alcune imprese liguri già quotate, che condivideranno la propria esperienza.

L’ingresso all’evento è libero previa iscrizione al seguente link: www.regione.liguria.it/homepage-sviluppo-economico/ultime-dal canale/ipoliguria_convegno.html