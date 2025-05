Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha adottato con voto unanime la delibera, già valutata positivamente nel corso di precedenti sedute, che prevede l’inserimento graduale di 100 nuovi soci speciali nell’organico della Culmv “Paride Batini” del porto di Genova, dando così seguito al parere favorevole espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta di risorse che avranno una età compresa tra 18 e massimo 28 anni e che andranno a popolare l’organico operativo del lavoro temporaneo nel porto di Genova.

Le scadenze prevedono un primo ingresso a far data dal prossimo giugno (45 unità) a cui seguirà una seconda fase dal 30 settembre (30 unità) e un’ultima tranche (25 unità) dal 31 marzo 2026, a seguito delle verifiche circa l’effettivo sviluppo della domanda di lavoro e la corrispondente uscita di 25 lavoratori.

Il provvedimento, adottato per fare fronte alle crescenti necessità di lavoro flessibile manifestate dagli operatori, riequilibra un organico nel quale a oggi non sono presenti addetti sotto i 30 anni e, viceversa, si riscontrano molteplici casi di inidoneità allo svolgimento delle operazioni portuali. In questo modo si conferma un percorso virtuoso, ormai risalente alla fine del 2020, nel quale AdSP, Culmv e terminal operator hanno contribuito a consolidare l’organizzazione del lavoro in porto in un clima di costante collaborazione.

Una forza lavoro più articolata per classi di età, oltre ad incidere positivamente sui livelli di sicurezza delle operazioni portuali, permetterà di garantire una più adeguata risposta ad alcuni fenomeni alla base dell’istruttoria condotta da AdSP: il gigantismo navale, la concentrazione, i picchi di traffico. Nel contesto delle trasformazioni in atto e delle connesse esigenze di una crescente flessibilità e specializzazione, si collocano le istanze di Culmv e operatori per una revisione degli organici e la positiva risposta di Adsp con l’avallo del Mit.

«Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto e ringrazio i membri del Comitato di Gestione, della Commissione Consultiva nonché gli uffici dell’Ente per l’impegno profuso esprimendo, al contempo, il mio ringraziamento alla comunità portuale che ha contribuito all’ottenimento del risultato − ha dichiarato l’ammiraglio Massimo Seno, commissario straordinario dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale − il lavoro delle imprese coinvolte nel ciclo operativo rappresenta uno dei valori alla base della ricchezza prodotta dagli scali del Sistema, costantemente monitorato dalle strutture di AdSP, sia nell’ambito dell’istruttoria per il Piano Organico Porto, sia attraverso puntuali ricognizioni e indagini di mercato».

Nel corso della riunione il board ha espresso parere favorevole al rilascio dei titoli concessori temporanei in capo a Geam spa fino al prossimo 28 luglio garantendo continuità al servizio di interesse generale al fine di dare attuazione alle integrazioni di valutazione richieste dal Tar Liguria rispetto all’aggiudicazione della gara del servizio di raccolta rifiuti nei bacini portuali genovesi. Il tribunale amministrativo regionale ha, allo stato, sospeso l’assegnazione alla Progitec srl per taluni approfondimenti ulteriori sull’aggiudicatario.