Al via entro l’estate i lavori per la nuova base dell’elisoccorso di Sarzana-Luni, grazie alla convenzione con l’Aeronautica Militare in fase avanzata di definizione.

Nel frattempo, si amplia la rete delle piazzole notturne: nei giorni scorsi sono stati inaugurati tre nuovi siti nel Comune di Carro, a Rocchetta Vara (località Veppo) e alla Spezia, presso il campo sportivo “Montagna”, di proprietà della Marina Militare. Continua quindi il rafforzamento del sistema di elisoccorso in Liguria, che presto potrà contare anche sulla base di Luni.

«Per l’elisuperficie dell’ospedale di Sarzana-Luni l’area è già stata individuata, all’interno di una zona militare, e i lavori partiranno entro l’estate − spiegano gli assessori regionali alla Sanità Massimo Nicolò e alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone − è un intervento atteso e fondamentale per il territorio, sul quale stiamo procedendo con determinazione e concretezza. Nelle scorse settimane, anche grazie al supporto e all’intermediazione della senatrice Stefania Pucciarelli è stata predisposta una bozza di convenzione con l’Aeronautica Militare, necessaria per garantire l’operatività del servizio in piena sicurezza, e nominato il responsabile unico del procedimento. Inoltre, è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, che sarà pronto entro i prossimi 30 giorni. Lo sforzo comune è quello di trovare l’allineamento migliore possibile tra le esigenze anche operative dell’Aeronautica e delle Forze che già operano nella base, che ringraziamo per la collaborazione in corso, e le esigenze legate al servizio che verrà attivato».

Nicolò aggiunge: «Un ringraziamento particolare va al consigliere Gianmarco Medusei, che ha più volte riportato all’attenzione del consiglio regionale la centralità di questo tema. L’elisoccorso rappresenta un tassello fondamentale nel potenziamento del sistema dell’emergenza-urgenza, un obiettivo su cui la Regione sta lavorando con continuità per garantire interventi sempre più tempestivi, sicuri ed efficaci su tutto il territorio».

«Nel frattempo − continuano Nicolò e Giampedrone − prosegue il lavoro per potenziare la rete dell’elisoccorso notturno in tutta la regione, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più capillare, soprattutto nelle aree interne e meno facilmente raggiungibili. La settimana scorsa sono stati infatti inaugurati i tre nuovi siti nel Comune di Carro, a Rocchetta di Vara e alla Spezia. Si tratta di un passo avanti importante per garantire interventi anche nelle ore notturne, sia in ambito sanitario sia per esigenze di protezione civile. L’estensione dei voli notturni è un investimento strategico in sicurezza, tempestività e tutela della salute dei cittadini».

Sono inoltre in fase di valutazione e certificazione nuovi potenziali siti, che potrebbero ampliare ulteriormente la copertura del servizio: nella provincia di Imperia (Triora, Molini di Triora, Aurigo), in quella di Savona (Bormida, Testico, Cairo Montenotte – presso la Scuola di Polizia Penitenziaria), nel genovese (Ceranesi – Santuario N.S. della Guardia, Davagna – località Sottocolle, Sciarborasca – Cogoleto, Busalla – sito in valutazione tecnica, Rapallo – Santa Maria del Campo, Santo Stefano d’Aveto – località Costigliola) e nella provincia della Spezia, nel Comune di Pignone.