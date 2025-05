Oggi Ansaldo Energia ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con l’Agenzia per l’Energia Atomica presso il gabinetto dei ministri della Repubblica dell’Uzbekistan (Agenzia Uzatom), con l’obiettivo di esplorare una collaborazione nel campo delle tecnologie nucleari avanzate e dello sviluppo dei reattori modulari di piccola taglia (Smr – Small Modular Reactors).

Il Memorandum è stato firmato da Andrea Benveduti, senior vicepresident Public Affairs and Institutional Relations di Ansaldo Energia, e da Azim Akhmedkhadjaev, direttore dell’Agenzia Uzatom. La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e di S.E. Piergabriele Papadia de Bottini, ambasciatore d’Italia in Uzbekistan.

In base all’accordo, Ansaldo Energia e Uzatom perseguiranno una cooperazione strategica in ambiti quali la progettazione e la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione, soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari e programmi di formazione professionale. Particolare attenzione sarà dedicata ai Reattori Modulari di Piccola Taglia (Smr), in risposta alla crescente domanda globale di energia accessibile, programmabile e decarbonizzata.

Ansaldo Energia, attraverso la sua controllata Ansaldo Nucleare, apporta un’ampia esperienza nelle tecnologie nucleari, inclusi i reattori di III e IV generazione, nonché le tecnologie per reattori a fusione. La partnership prevede anche iniziative congiunte di sviluppo professionale per rafforzare le competenze tecniche nel settore dell’energia nucleare.

Questa collaborazione rafforza il partenariato strategico tra Italia e Uzbekistan, promuovendo la crescita economica e l’innovazione tecnologica in entrambi i Paesi.