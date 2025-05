Giovedì 29 e venerdì 30 maggio torna a Genova in via Cesarea “Cesarea in Fiore”, la manifestazione promossa dal Civ “Il Giardino di Cesarea” con il patrocinio del Municipio I Centro Est e con il supporto di Confcommercio Genova e del gruppo Terziario Donna Genova.

Mostra mercato di fiori, piante, arredi da giardino, eccellenze biologiche, esposizioni artistiche e la gara eliminatoria del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio: “Cesarea in Fiore” offrirà un ricco programma che valorizza il tessuto urbano e commerciale.

E quest’anno l’evento assumerà un significato ancora più profondo, grazie all’inaugurazione delle “panchine rosse”, simbolo permanente contro la violenza sulle donne, donate e posizionate lungo la via per sensibilizzare cittadini e visitatori su una piaga ancora troppo diffusa.

«Come Terziario Donna crediamo che il commercio debba essere presidio di vita, cura e rispetto nei luoghi che attraversiamo ogni giorno − commenta Marina Porotto, presidente Terziario Donna Confcommercio Genova − le panchine rosse in via Cesarea rappresentano un segnale forte e non episodico, perché la violenza si combatte anche con la presenza costante, con piccoli simboli che diventano memoria condivisa. Questa iniziativa si inserisce nel solco del lavoro portato avanti anche con gli Stati Generali delle Donne, con cui condividiamo un’idea di città attenta, inclusiva, che sappia valorizzare il ruolo attivo delle donne nella società e nell’economia».