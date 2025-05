Due, distinti, interventi di rigenerazione urbana per i confinanti Comuni di Ceriana e Bajardo sono stati inaugurati oggi dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

A Ceriana, con il sindaco Maurizio Caviglia e la sua amministrazione, l’assessore Scajola, ha inaugurato la riqualificazione di piazza San Rocco (nella foto di apertura), con nuova pavimentazione e illuminazione, per un totale di 200 mila euro di cui 180 mila a carico della Regione Liguria.

A seguire a Bajardo insieme al primo cittadino Remo Moraglia, Scajola ha inaugurato la rinnovata via San Salvatore. Un lavoro, costato complessivamente 180 mila euro di cui 162 mila finanziati da Regione Liguria, che ha consentito un generale miglioramento della viabilità interna al paese con, in particolare, una ristrutturazione della suddetta via centrale.

«Due lavori di rigenerazione urbana attesi dai cittadini e fortemente voluti dalle amministrazioni di Ceriana e Bajardo – sottolinea l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola − nella sola provincia di Imperia sono 64 gli interventi finanziati, dal 2021 a oggi, per un investimento di circa 18 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è quello di farne almeno uno in ogni Comune e ci stiamo, via via, riuscendo. A Ceriana e Bajardo restituiamo alla comunità e ai turisti due aree centrali dei rispettivi paesi totalmente riqualificate, abbellite e maggiormente usufruibili. Due progetti significativi sui quali Regione Liguria ha investito, complessivamente, oltre 340mila euro dimostrando così grande attenzione verso questo territorio e, più in generale, nei confronti dell’entroterra».

«Ringrazio Regione Liguria e l’assessore Scajola, questo spazio recuperato è un vanto per Ceriana e un simbolo di buona amministrazione e sinergia virtuosa tra enti − spiega il sindaco di Ceriana Maurizio Caviglia − un’area che torna a vivere è sempre fonte di soddisfazione e sono certo che porterà beneficio a tutti i cittadini».

«Quest’opera è esempio concreto dell’attenzione della Regione Liguria verso i piccoli Comuni − sottolinea il sindaco di Bajardo Remo Moraglia − abbiamo rifatto completamente una delle vie più frequentate del paese con una nuova pavimentazione e il rifacimento totale dei sottoservizi».