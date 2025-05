A Chiavari Wylab presenta i nuovi corsi di robotica dedicati ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, che si terranno nel mese di giugno e settembre. Da anni sono studiati per avvicinare i giovani alle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), tutte competenze sempre più importanti nel mondo di oggi e fondamentali per il futuro.

Il primo corso coinvolgerà Education Spike Prime, l’innovativo sistema di mattoncini, sensori e motori Lego: dai veicoli autonomi agli edifici intelligenti che reagiscono al passaggio di auto futuristiche, progetta con creatività il tuo mondo ideale.

Il Summer Camp sarà diviso in diverse sessioni di apprendimento in cui i partecipanti potranno imparare a costruire robot con diverse piattaforme tra cui: Lego WeDo, Halocode, Microbit, Codey Rocky e droni.

È possibile scegliere di frequentare il corso in una di queste settimane:

Da lunedì 16 a venerdì 20 giugno 2025 | 9-13 (20 ore)

Da lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2025 | 9-13 (20 ore)

L’altro corso permetterà di sfidare amici in coinvolgenti gare robotiche progettando e programmando con software semplici e intuitivi. E a ogni sfida superata guadagna premi e medaglie per celebrare i progressi del proprio team.

Le due settimane disponibili sono:

Da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2025 | Ore 9-13 (20 ore)

Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre 2025 | Ore 9-13 (20 ore)

I corsi sono rivolti ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 6 e gli 12 anni e si terranno a Chiavari presso la sede di Wylab in viale Millo 12/1.

Le lezioni sono tenute da Scuola di Robotica di Genova, associazione no profit che ha l’obiettivo di promuovere la cultura mediante attività di istruzione, formazione, educazione e divulgazione delle arti e delle scienze coinvolte nel processo di sviluppo della robotica e delle nuove tecnologie.

Per iscrizioni o per richiedere maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo: formazione@wylab.net oppure telefonare al 347 2502800.