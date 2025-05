Un solo candidato ha superato la soglia delle tremila preferenze alle elezioni comunali di Genova. È Ilaria Cavo: capolista della civica Orgoglio Genova-Bucci-Noi Moderati e indicata da Pietro Piciocchi come sua vicesindaca, ha ottenuto 3.160 voti.

E, nonostante la sconfitta del centrodestra, annuncia sui social che resterà in consiglio comunale,

“Ci sarà il tempo – scrive Ilaria Cavo – per le riflessioni e per metabolizzare questo momento. Di certo essere la candidata più votata di Genova oggi mi riempie di orgoglio e responsabilità. Sarò in consiglio comunale (in un raccordo con il mio ruolo da parlamentare) lavorando al meglio per la nostra Genova”.