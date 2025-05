La seconda proiezione Opinio per Rai per le comunali di Genova, con il 23% di copertura del campione, conferma Silvia Salis sindaca al primo turno: 53,5% delle preferenze, contro il 41,4% di Pietro Piciocchi. A quanto pare si profila un’esclusione per Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione, che non dovrebbe superare la soglia del 3% e fermarsi al 2%.

Il 25% dello spoglio è stato superato e a 247 sezioni crutinate su 653, Salis si conferma al 53,33%, mentre Piciocchi si frma al 42,35%.

Sembrano abbastanza definiti anche i rapporti di forza all’interno della coalizione, con il Pd vicino al 29,85%, la lista civica Silvia Salis Sindaca all’8,58% e Alleanza Verdi Sinistra al 7,08%. Più indietro al momento il Movimento 5 Stelle con il 5,70% e l’altra lista civica Riformiamo Genova con Silvia Salis al 2,39%.

Sul fronte opposto Fratelli d’Italia è al momento all’11,73%, tallonato dalla lista civica Piciocchi sindaco Vince Genova a 10,25%, Bucci Noi Moderati – Orgoglio Genova 7,33%. Male sia Lega sia Forza Italia per ora, con il 7,16% e il 3,42%.