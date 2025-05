La vicenda Toti e il suo sostegno «penso che non c’entrino assolutamente niente» con la sconfitta a Genova. Lo ha detto, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, questa sera Pietro Piciocchi, il candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Genova sconfitto dalla candidata del centrosinistra Silvia Salis, rispondendo alle domande dei giornalisti. «Sono una persona completamente estranea a quelle vicende che, viva Dio, ci siamo lasciati alle spalle – ha spiegato Piciocchi – quindi penso che non abbia avuto nessuna rilevanza con il risultato uscito dalle urne.

Quanto al sostegno ricevuto dai partiti del centrodestra, ha detto l’ex vicesindaco di Genova, «Ogni partito guarderà al suo interno i propri risultati. Ed è del tutto evidente che i risultati di Fratelli d’Italia e Forza Italia sono stati al di sotto delle aspettative. È chiaro che ognuno si deve fare un esame di coscienza rispetto all’impegno profuso in questi mesi».

Però, ha precisato, «Personalmente se mi chiedete se mi sono sentito sostenuto, dico di sì. Certo, il risultato non ci ha sorriso. Tra l’altro è andato anche in direzione diversa rispetto a quello che lasciavano presagire gli ultimi sondaggi. Ma non mi sono sentito solo, ma sostenuto da tutti, dai partiti. Magari alcuni partiti, all’inizio, sono stati un po’ più lunghi a partire, tuttavia anche in queste ultime settimane ho sentito tutti al mio fianco».