«Amt ha annunciato l’assunzione di 30 nuovi autisti sbloccata lista d’attesa che era ferma da mesi».

Antonio Vella, segretario regionale Fit Cisl Liguria con delega al Tpl, commenta: «Siamo soddisfatti per questa notizia, è stato un lavoro importante di pressing da parte della Fit Cisl Liguria che da tempo evidenziava la necessità di intervenire per ampliare l’organico degli autisti in vista della stagione estiva ma anche in prospettiva considerato che a breve ci saranno pensionamenti e dunque l’ingresso di nuovo personale risultava fondamentale».

Vella dichiara anche «di aver apprezzato il lavoro svolto in questi mesi da Amt per arrivare a questa soluzione positiva sbloccando una lista di attesa che era ferma da mesi. La segreteria Fit Cisl, partecipando ai vari tavoli di trattativa unitamente alle parti coinvolte, ha contribuito, in maniera incisiva, ad abbattere definitivamente quegli ostacoli che impedivano lo sblocco di ulteriori assunzioni da parte delle amministrazioni locali».