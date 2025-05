Sette candidati sindaco, diciassette liste. Il manifesto dei candidati per il consiglio comunale della città di Genova si presenta molto fitto.

Cinque liste per Silvia Salis

Andando in ordine di posizionamento come appunto da manifesto, Silvia Salis è la candidata del centro-sinistra sostenuta da un campo molto largo che comprende anche Azione e Italia Viva.

Cinque le liste a suo sostegno: Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Lista civica Silvia Salis sindaca, Riformiamo Genova con Silvia Salis e Movimento Cinque Stelle. Ecco i candidati.

Raffaella Gualco

Un’unica lista a sostegno di Raffaella Gualco, avvocato civilista specializzata nel sociale: Genova unita Raffaella Gualco sindaca. Gualco rappresenta quell’area che all’inizio aveva sostenuto la candidatura di Filippo Biolè, poi ritiratosi. Capolista è Aristide Fausto Massardo, che in passato si era già lanciato in candidature senza però ottenere seggi.

Francesco Toscano

Democrazia Sovrana Popolare sostiene Francesco Toscano, già candidato a presidente della Regione Liguria. Il partito, fondato del 2023 e coordinato da Marco Rizzo (lunga carriera polirica prima nel Pci, poi in Rifondazione, Comunisti italiani per poi uscire e fondare prima il Partito Comunista, poi Italia Sovrana e Popolare).

Pietro Piciocchi

Il vicesindaco facente funzioni dopo il passaggio di Marco Bucci alla Regione Liguria, è il candidato del centrodestra. A sostenerlo sette liste.

Antonella Marras

Antonella Marras, impiegata, esponente dei comitati della val Polcevera e già candidata in passato è sostenuta da Sinistra Alternativa, formata da Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Sinistra Anticapitalista.

Mattia Crucioli

Crucioli, avvocato e consigliere comunale uscente, è fuoriuscito da tempo dal Movimento 5 Stelle fondando Uniti per la Costituzione. Ecco la lista con i nomi a suo sostegno.

Cinzia Ronzitti

Tra gli innumerevoli partiti dell’estrema sinistra c’è anche il Partito Comunista dei Lavoratori che aveva proposto Cinzia Ronzitti già per le regionali e sempre alle amministrative in altre due precedenti tornate. Ronzitti fa parte della commissione donne del partito e ha avuto una lunga militanza nella Cgil durante i lunghi anni come addetta alle vendite nel commercio.