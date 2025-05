Si è svolto oggi un incontro tra il presidente della Regione Liguria, l’assessore alla Sanità e le delegazioni confederali di Cgil, Cisl e Uil Liguria.

L’incontro si è tenuto nell’ambito del tavolo confederale permanente di confronto, con l’obiettivo di consolidare un metodo di dialogo costante tra le istituzioni regionali e le rappresentanze sindacali.

Durante la riunione è stato confermato l’impegno a proseguire il tavolo dedicato alla contrattazione con le categorie del pubblico impiego, per affrontare in maniera strutturata le criticità legate all’organizzazione del lavoro, e il tavolo con un focus sui temi socio-sanitari: assistenza territoriale, accesso ai servizi, liste d’attesa, presa in carico della cronicità e rafforzamento della sanità pubblica e il tavolo che ha come tema le sigle riconoscibili ai pensionati.

«La prosecuzione del tavolo − spiegano il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò − è il segno di una volontà politica chiara: migliorare i servizi partendo dalla valorizzazione del lavoro, rafforzare la medicina territoriale e garantire una sanità pubblica più vicina ai cittadini, soprattutto alle persone anziane e fragili».