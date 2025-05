In vista delle prossime elezioni comunali di Genova, Legambiente Liguria ha presentato un’agenda di priorità ambientali e sociali indispensabili per costruire “una città più sostenibile, inclusiva e resiliente” si legge nella nota.



«Genova si trova oggi di fronte a sfide epocali − spiega Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria − la crisi climatica, il dissesto idrogeologico, l’inquinamento atmosferico, la gestione dei rifiuti e la necessità di una transizione energetica ed ecologica giusta e partecipata dove l’ambiente torni al centro dell’agenda politica. Tutto questo deve essere portato avanti con un costante dialogo con la cittadinanza e con la partecipazione della società civile, affinché non ci siano decisioni calate dall’alto e non condivise con la popolazione».

Di seguito la sintesi dei principali punti che Legambiente ritiene necessari per attuare quella svolta per fare di Genova una città che tuteli le persone e il territorio.

Infrastrutture – Ogni tentativo di migliorare la viabilità pubblica è apprezzabile, ma è necessario farlo con un confronto con chi vive sui territori e scegliendo opere che rendano i quartieri più vivibili e sicuri. Per questo siamo contrari ad opere come la funivia del Lagaccio e lo Skymetro.

Per quanto riguarda il tunnel subportuale Legambiente seguirà il progetto con attenzione perché se è vero che da un parte potrebbe rappresentare un’opportunità per liberare il fronte mare del centro cittadino dalla Sopraelevata, dall’altra c’è un impegno ingente di spesa ancora una volta per infrastrutture ad uso dei mezzi privati.

Dissesto idrogeologico – Necessario un grande piano di prevenzione e messa in sicurezza della Città in relazione al rischio del dissesto idrogeologico e ai danni causati dai rii e torrenti spesso tombinati. I cambiamenti climatici rendono questa “grande opera” non procrastinabile.

Mobilità sostenibile – Tutte le grandi città europee stanno andando verso la mobilità sostenibile. Anche per Genova questa è la direzione da seguire: trasporto pubblico, piste ciclabili, marciapiedi accessibili, piazze e strade pedonali, città a 30 km/h, mobilità a 15 minuti realmente accessibili a tutti.

Partecipazione – Per Legambiente è utile incentivare la partecipazione creando un ufficio dedicato con risorse stabili e personale formato strutturando spazi di confronto per favorire la co-progettazione tra amministrazione, associazioni e cittadinanza attiva. E i Municipi devono avere un ruolo centrale, valorizzando il decentramento dando loro una maggior autonomia finanziaria per una programmazione di interventi più puntuali e una miglior cura nella manutenzione del territorio.

Verde urbano – È necessario creare un vero Piano del Verde, che non sia un mero documento redatto per adempiere a obblighi istituzionali, ma rappresenti uno strumento di pianificazione strategica, con risorse dedicate. Bisogna incrementare le aree verdi urbane per mitigare l’effetto isola di calore. Serve un monitoraggio costante dello stato di salute del patrimonio arboreo, per prevenire rischi e pianificare correttamente le sostituzioni e i reimpianti.

Qualità dell’aria – Per migliorare la qualità dell’aria serve potenziare il trasporto pubblico locale, puntando su mezzi a emissioni zero, moderni ed efficienti. Allo stesso tempo, è fondamentale limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, accompagnando questo processo con incentivi per aiutare cittadini e imprese a rinnovare il proprio parco mezzi. Anche il porto deve fare la sua parte: l’elettrificazione delle banchine permetterebbe alle navi di spegnere i motori durante la sosta, riducendo drasticamente le emissioni nocive.

Un nuovo modello economico di città – Partendo dalle eccellenze attive nei settori dell’innovazione quali Iit, il Cnr, il Genova Blue District, l’Università e i professionisti e le imprese attive nei settori strategici per il nostro territorio, è necessario farsi promotori di un network mediterraneo sulle tecnologie legate alle economie del mare, implementare un pool di progettazione strutturata per partecipare a programmi Ue per la transizione ecologica del settore marittimo. Utilizzare le nuove tecnologie come intelligenza artificiale, big data e reti ultra veloci per monitorare e rigenerare il territorio, gli ecosistemi costieri e la prevenzione dei rischi legati al dissesto.

Economia circolare – Particolarmente importante è l’implementazione della raccolta differenziata e il recupero e riciclo dei rifiuti a partire dagli imballaggi attraverso accordi con il Conai e su filiere come i Raee e i rifiuti tessili. Ottimizzare la raccolta per raggiungere il 65% previsto dalla legge sulla raccolta differenziata attraverso l’aumento della raccolta della frazione organica, l’adozione del porta a porta spinto e la tariffazione puntuale per il calcolo della Tari riducendo la pressione sui cittadini. Promuovere la realizzazione di nuovi impianti per l’economia circolare iniziando con la realizzazione di un biodigestore anaerobico per la Forsu (frazione organica del rifiuto urbano).

Legambiente_Genova2030