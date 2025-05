In occasione della fiera Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, attualmente in corso in Malesia, Fincantieri ed Enra Energy Solutions (Ees) hanno firmato un accordo di collaborazione Tecnica a sostegno del programma strategico “15 to 5” promosso dalla Royal Malaysian Navy per il rinnovo della propria flotta.

La firma è avvenuta alla presenza del ministro della Difesa malese, H.E. Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, e del Sottosegretario di Stato per la Difesa italiano, Matteo Perego di Cremnago, ed è stata sottoscritta da Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri, e Ikhlas Zainal, amministratore delegato di Enra Energy Solutions.

L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento delle capacità operative della Malesia nel settore navale e, al contempo, per stimolare la crescita dell’industria nazionale attraverso un forte coinvolgimento locale. L’accordo apre la strada a una partnership finalizzata alla fornitura e al supporto di unità navali di nuova generazione, incluse le navi di supporto multiruolo (Multi Role Support Ships) e le navi unità da pattugliamento (Littoral Mission Ships batch 3). Queste piattaforme sono progettate per potenziare l’efficienza e la prontezza operativa in un contesto geopolitico in continua evoluzione.

Fincantieri, uno dei maggiori gruppi cantieristici al mondo e partner di riferimento della Marina militare italiana e statunitense, metterà a disposizione la propria esperienza nello sviluppo di piattaforme navali ad alta tecnologia.

EES è una delle principali aziende di riferimento in Malesia, con una solida esperienza nei servizi di manutenzione, riparazione e supporto logistico. Grazie a questa collaborazione, Ees sarà un attore determinante per la creazione di una filiera locale specializzata nel settore della difesa marittima.

Questa collaborazione si inserisce nella più ampia strategia di Fincantieri volta a promuovere partnership industriali a lungo termine con realtà locali in aree di rilievo strategico. L’obiettivo è integrare le capacità locali in programmi di difesa avanzati, generando valore aggiunto attraverso il trasferimento di tecnologia, know-how e competenze industriali.

Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri, dichiara: «Il Sud-Est asiatico rappresenta una regione strategica per il futuro dell’industria della difesa marittima. La nostra collaborazione con Enra Energy Solutions rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un sistema industriale solido in Malesia che coniuga la nostra esperienza globale con l’eccellenza locale. Siamo orgogliosi di sostenere la visione strategica della Royal Malaysian Navy e di contribuire allo sviluppo di un ecosistema nazionale forte e resiliente».