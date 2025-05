Logista, distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita, inaugura domani 22 maggio dalle ore 9:00 il Cash & Carry collegato al Transit Point di Genova, una rinnovata struttura dotata di attrezzature idonee a rifornire le circa 850 tabaccherie della Liguria con i prodotti da fumo e da inalazione distribuiti da Logista Italia e prodotti convenience come sigarette elettroniche, accendini, articoli tabacco, food & beverage e cancelleria, distribuiti da Logista Retail Italia, partner per bar tabacchi e attività commerciali affini, che offre un assortimento di prodotti di marchi leader, nonché servizi di consegna e pagamento personalizzati.

Situato a Genova, in via Luigi Canepa 13, il Transit Point ha una superficie complessiva di 1.500 mq, suddivisi tra area commerciale, uffici e un moderno magazzino, punto di riferimento, in particolare, per i punti vendita situati a Genova, Savona e Cinque Terre.

Il nuovo deposito di Genova si caratterizza per un utilizzo responsabile delle risorse energetiche. Logista ha infatti adottato da tempo una strategia orientata alla sostenibilità che permea tutte le attività: dall’impiego di fonti di energia rinnovabile nel 99% delle sedi operative; al riutilizzo e riciclo delle Logista Green Box, le scatole di cartone dove ogni giorno vengono consegnate le merci; al lancio di Recycle-Cig, il programma che consente ai consumatori di conferire le sigarette elettroniche esauste in appositi contenitori posti nelle rivendite tabacchi – la regione Liguria ne conta quasi 700 – indipendentemente dall’acquisto di nuovi prodotti. Recycle-Cig è attivo in oltre il 60% delle tabaccherie a livello nazionale.

Giampaolo Montesano, Network Director di Logista Italia, dichiara: «Questo sito rappresenta il sempre più forte rapporto con i nostri partner commerciali, in particolare le oltre 850 rivendite che qui possono soddisfare in modo tempestivo le loro esigenze, con effetti positivi per il loro business, per il sistema distributivo e per il fisco. Inoltre, il rinnovato Cash & Carry di Genova esprime appieno l’evoluzione di Logista in termini di diversificazione e di sostenibilità. In questo ambito, uno dei nostri progetti più recenti è l’iniziativa Recycle-Cig, la rete per la raccolta delle sigarette elettroniche esauste al fine di avviarle agli impianti di trattamento e riciclo».