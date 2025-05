L’Ufficio Iat – Informazioni e accoglienza turistica del Comune di Chiavari cambia sede. A partire da domani, 21 maggio 2025, il servizio sarà operativo presso Palazzo Rocca, in via Costaguta. Un trasferimento strategico che anticipa la riapertura del parco e dell’intero complesso culturale di Capoborgo. Il parco botanico, dopo un’importante opera di riqualificazione, grazie ai 2 milioni di euro ottenuti dal Pnrr, si prepara ad essere riaperto al pubblico a breve, segnando un momento significativo per la città.

«Siamo estremamente soddisfatti per i lavori giunti al termine a Capoborgo – dichiarano l’assessore alla cultura Silvia Stanig e l’assessore alla promozione della città Gianluca Ratto – Il trasferimento dell’Ufficio Iat a Palazzo Rocca non è solo un cambio di indirizzo, ma un segnale forte del nostro impegno nel rilanciare l’intera struttura e nel migliorare l’accoglienza per i visitatori. Capoborgo e il suo parco rappresentano un valore aggiunto inestimabile per Chiavari, e siamo certi che questo nuovo polo culturale, con il supporto di un punto informazioni centrale e facilmente accessibile, contribuirà in maniera significativa al nostro tessuto turistico e culturale».

La nuova sede garantirà maggiore visibilità e accessibilità per i turisti, ponendosi come punto di riferimento essenziale per scoprire le bellezze di Chiavari e del suo territorio.

Orari di Apertura del nuovo Ufficio Iat: