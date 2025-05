Orsero ha presentato i risultati delle attività di sostenibilità portate avanti nel 2024. Il documento, in accompagnamento alla rendicontazione di sostenibilità contenuta all’interno della relazione finanziaria consolidata, fornisce una panoramica delle attività e performance del Gruppo Orsero in materia di sostenibilità.

Raffaella Orsero, ceo di Orsero, ha così commentato: “La nostra sesta rendicontazione di sostenibilità racconta con trasparenza i risultati del nostro impegno quotidiano per fare impresa in modo responsabile. I risultati del 2024 sono frutto di un lavoro corale che coinvolge ogni persona del Gruppo. Vogliamo continuare a crescere generando valore, consapevoli che la sostenibilità è parte integrante del modo in cui scegliamo di operare ogni giorno”.

Nel corso del 2024 la società ha intrapreso attività volte a raggiungere gli 11 obiettivi definiti nel Piano strategico pluriennale di Sostenibilità del 2022, nel quale si distinguono quattro aree strategiche di intervento:

– Riconoscere il valore delle persone. Le persone sono al centro del successo di Orsero. Nel 2024, il Gruppo ha continuato il programma GoEquality dedicato alla promozione dell’inclusione e delle pari opportunità, nell’ambito del quale ha adotto una nuova Policy Diversity, Equity and Inclusion e condotto un’indagine di clima aziendale per raccogliere il punto di vista dei collaboratori del Gruppo. Inoltre, è proseguito lo sviluppo delle attività di welfare (90% delle società del Gruppo coinvolte), e l’impegno per la formazione, con 19.336 ore erogate e l’86% dei dipendenti formati su temi di sostenibilità.

– Sviluppare filiere responsabili. Orsero coltiva ogni giorno relazioni basate sulla fiducia con oltre 2.400 fornitori di frutta e verdura provenienti da più di 100 Paesi, selezionati per garantire freschezza, qualità e rispetto dei più alti standard etici e ambientali. Nel 2024, il Gruppo ha continuato a rafforzare il proprio impegno verso una filiera sempre più trasparente e responsabile: il 37% dei fornitori ha sottoscritto il Codice di Condotta Fornitori, che rappresenta il 64% dei volumi acquistati, mentre il 13% dei fornitori ha aderito alla piattaforma Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), equivalente al 36% dei volumi. La verifica del possesso di certificazioni internazionali, come Global Gap, Grasp, Rainforest Alliance e Fairtrade, è un ulteriore strumento di valutazione per garantire condizioni di lavoro eque, tutela dell’ambiente e tracciabilità lungo tutta la supply chain. Il tutto in linea con il Goal 1 del Piano Strategico di Sostenibilità, che mira al coinvolgimento del 100% dei fornitori su temi sociali e ambientali entro il 2025.

– Ridurre l’impatto sul pianeta. Nel 2024, il Gruppo ha condotto una valutazione della circolarità del packaging impiegato, confermando l’impegno verso soluzioni sempre più sostenibili: l’80% dei materiali utilizzati proviene da fonti rinnovabili, mentre il 57% delle plastiche impiegate è costituito da polimeri facilmente riciclabili. Inoltre, il 99,6% del packaging a marchio F.lli Orsero risulta riciclabile, compostabile, biodegradabile o riutilizzabile, contribuendo così alla prevenzione degli sprechi e alla promozione dell’economia circolare. Parallelamente, è proseguito il percorso di ottimizzazione dei consumi energetici dei magazzini, con una riduzione del 19,9% del nostro indice di consumo energetico (kWh/mc) rispetto al 2018, raggiunta grazie a interventi mirati come l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione dei sistemi di illuminazione con tecnologie Led e l’efficientamento delle celle frigorifere nei magazzini del Gruppo.

– Promuovere un’alimentazione sana e sostenibile. Il Gruppo applica rigorosi standard di tracciabilità, qualità e sicurezza alimentare grazie ai numerosi controlli effettuati in tutte le fasi della filiera, a partire dall’approvvigionamento, allo stoccaggio, lavorazione e maturazione dei prodotti, fino alla distribuzione degli stessi. A fine 2024, i magazzini del Gruppo certificati per la sicurezza alimentare sono 18, pari all’86% del totale, a conferma dell’impegno nel garantire elevati livelli di affidabilità e conformità alle normative vigenti. Non solo: il team di Orsero si è posto l’obiettivo di ideare annualmente un programma di comunicazione dedicato alla promozione di stili di vita sani e sostenibili. Nel 2024, Orsero ha condotto con Ipsos e Corriere della Sera, un’indagine sui consumi ortofrutticoli degli italiani e, dopo aver analizzato i risultati, realizzato una rubrica social per incentivare il consumo di frutta a colazione, momento della giornata in cui gli italiani statisticamente non introducono facilmente i prodotti ortofrutticoli.

Il filo conduttore delle quattro aree di intervento si conferma ancora una volta la lotta allo spreco alimentare, cuore della strategia aziendale di Orsero. L’84% degli stand di mercato del Gruppo risulta a oggi coinvolto in attività contro lo spreco alimentare ed è stata testata una nuova tecnologia per prolungare la shelf-life dei berries, con risultati positivi. Nel corso del 2024 sono state salvate ben 8.518 tonnellate di frutta e verdura, evitando così lo spreco di 29,81 km² di suolo, 1.584 tonnellate di CO2 già emesse e 3.006 megaliti di acqua. I volumi recuperati sono stati destinati ad altre filiere produttive o, quando possibile, al fine di contribuire alla costruzione di una filiera sempre più responsabile, donati a realtà benefiche del territorio. Il Gruppo nel 2024 ha donato così 8.486.699 porzioni di frutta e verdura, evitando lo spreco di prodotti invenduti ancora commestibili e supportando più di 60 associazioni benefiche.