Torna, giovedì 22 maggio, la tradizionale fiera di Santa Rita che si svolge ogni anno in occasione dei festeggiamenti della Santa.

Per lo svolgimento della fiera, giovedì 22, sono istituiti: divieto di sosta e circolazione dalla mezzanotte alle 19 in via della Consolazione e doppio senso di circolazione, in senso unico alternato, gestito da agenti della Polizia Locale, nel tratto compreso tra vico san Vincenzo e via Colombo fino all’intersezione con piazza Colombo.

La fiera si snoda in via della Consolazione, adiacente a via XX Settembre, con le bancarelle dedicate esclusivamente alla vendita di rose, fiori legati all’iconografia della Santa.